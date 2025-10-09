Felfedi az őrült jó szex titkát a hipnoterapeuta OnlyFans-modell

Egy amerikai hipnoterapeuta, Kate Shelor – aki egyben OnlyFans-modellként is ismert – tippeket adott arra vonatkozólag, hogyan lehet változtatni egy szexmentes kapcsolaton – írja a Ladbible.

A szexmentes kapcsolat mindkét félben feszültséget okoz – Fotó: Usplash

Egy szexmentes kapcsolat mögött mélyebb dinamikák is lehetnek

A hipnoterapeuta elmondta, hogy a legtöbb kliense ezzel a problémával fordul hozzá. Kate szerint már az is vita forrása, hogy mit nevezünk kevés szexnek, hiszen az embereknek eltérő libidójuk van.

Valakinek heti egy alkalom rengeteg, a másiknak nagyon kevés. A legfontosabb, hogy merjünk beszélni arról, mit szeretnénk – mondta a szakember, majd hozzátette, hogy nem jó szabályokban rögzíteni, hetente hányszor fekszünk le egymással, mert ez csak feszültséget okoz.

Ilyenkor inkább érdemes ideiglenesen levenni a szexet a napirendről, és más formákban újra felfedezni az intimitást, például érintésekben, beszélgetésekben, közös programokban. A két nem eltérő módon működik, a férfiak gyakran spontán éreznek vágyat, míg a nők valamilyen előzmény, hangulat vagy romantikázás után.

Kate azt tanácsolja, tudatosan teremtsünk alkalmakat, amikor nyugodtan lehetünk együtt, akár előre „beütemezett” intimitással is.

A vágy megértése és új szokások kialakítása valódi fordulópont lehet egy kapcsolatban – fogalmazott a szakértő.

Kate szerint azt is érdemes megvizsgálni, hogy valóban csak a szex mennyisége jelent problémát, vagy a háttérben más, mélyebb dinamikák is meghúzódnak.

