Repülőgép fedélzetén akart megerőszakolni egy nőt az exhibicionista férfi

A gyanúsított, Nicola Cristiano, a vád szerint május 13-án követte el a támadást a Nápoly és Edinburgh közötti úton – írja a Daily Mail. Az ügyészség szerint a férfi többször is megfogdosta és megcsókolta az áldozatot, erőszakkal magához húzta, sőt arra kényszerítette, hogy megérintse őt. Szexuális erőszakkal vádolják.

Szexuális erőszak történt az EasyJet fedélzetén – (Fotó: AFP)

Szexuális erőszak miatt felelhet a bíróságon

A vádirat szerint Cristiano exhibicionista módon viselkedett, le is vetkőzött, és többször próbálta rávenni a nőt szexuális cselekedetre a repülő fedélzetén.

Az ügyben a glasgow-i legfelsőbb bíróságon tartottak rövid, online meghallgatást, ahol a férfi tagadta a vádakat.

A bíró, az ügyész és a védelem közötti rövid jogi egyeztetés után kitűzte a tárgyalás időpontját: a per 2026 januárjában kezdődhet Edinburghben, és várhatóan négy napig tart majd.

