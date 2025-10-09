Hírlevél

Rendkívüli

Megvan az újabb magyar Nobel-díjas

easyjet

Repülőgép fedélzetén akart megerőszakolni egy nőt az exhibicionista férfi

Egy 45 éves férfit azzal vádolnak, hogy megpróbált megerőszakolni egy nőt az easyJet egyik járatán, miközben a repülő Olaszországból Nagy-Britanniába tartott. A férfi szexuális erőszak vádjával áll bíróság elé.
A gyanúsított, Nicola Cristiano, a vád szerint május 13-án követte el a támadást a Nápoly és Edinburgh közötti úton – írja a Daily Mail. Az ügyészség szerint a férfi többször is megfogdosta és megcsókolta az áldozatot, erőszakkal magához húzta, sőt arra kényszerítette, hogy megérintse őt. Szexuális erőszakkal vádolják.  

Szexuális erőszak történt az EasyJet fedélzetén – (Fotó: AFP)
Szexuális erőszak miatt felelhet a bíróságon

A vádirat szerint Cristiano exhibicionista módon viselkedett, le is vetkőzött, és többször próbálta rávenni a nőt szexuális cselekedetre a repülő fedélzetén.

Az ügyben a glasgow-i legfelsőbb bíróságon tartottak rövid, online meghallgatást, ahol a férfi tagadta a vádakat. 

A bíró, az ügyész és a védelem közötti rövid jogi egyeztetés után kitűzte a tárgyalás időpontját: a per 2026 januárjában kezdődhet Edinburghben, és várhatóan négy napig tart majd.

A közelmúltban arról is beszámolt az Origo, hogy két repülőgép összeütközött New Yorkban

 

