Down-szindrómás fiú ellen követett el szexuális erőszakot a háziorvos

A visszaélések 2021 márciusában és májusában történtek. A Down-szindrómás fiú elmondta, hogy kétszer került sor szexuális erőszakra, egyik alkalommal zuhanyzás közben az orvos otthonában, egy közös sportfoglalkozás után – írja a Daily Mail.

A szexuális erőszakot elkövető orvost Liege-ben ítélték el

Fotó: Unsplash

Fizikai nyomok bizonyították a szexuális erőszakot

A vádlott, aki nyugdíjazása után is látott el néhány pácienst, a fiú édesapjának régi barátja volt. Bár a háziorvos tagadta a vádakat, ellentmondásos magyarázatokat adott arra, miért volt a fiúval együtt a zuhany alatt.

Az orvosi vizsgálat fizikai nyomokat talált a bántalmazásra, míg a pszichológiai szakvélemény a férfit nárcisztikusnak és túlzottan önimádónak írta le.

A korábbi ítéletben a férfi szintén öt év börtönt kapott, de akkor annak kétharmadát felfüggesztették. A fellebbviteli bíróság most szigorított az ítéleten.

Az ügyészség hatéves börtönbüntetést kért, tekintettel a gyermek különösen sérülékeny állapotára, ám a védelem felmentést vagy teljesen felfüggesztett ítéletet próbált elérni, sikertelenül.

