Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

A Kreml őrjöng: a lengyelek botrányos kijelentése feldühítette Moszkvát

szexuális erőszak

Down-szindrómás fiú ellen követett el szexuális erőszakot a háziorvos

52 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy 74 éves nyugdíjas háziorvost öt év börtönbüntetésre ítélt a liège-i fellebbviteli bíróság Belgiumban, miután bűnösnek találták egy Down-szindrómás kisfiú megerőszakolásában. A szexuális erőszak miatt kiszabott büntetés egyharmadát felfüggesztik.
Link másolása
Vágólapra másolva!
szexuális erőszakBelgiumháziorvos

A visszaélések 2021 márciusában és májusában történtek. A Down-szindrómás fiú elmondta, hogy kétszer került sor szexuális erőszakra, egyik alkalommal zuhanyzás közben az orvos otthonában, egy közös sportfoglalkozás után – írja a Daily Mail

A szexuális erőszakot elkövető orvost Liege-ben ítélték el – Fotó: Unsplash
A szexuális erőszakot elkövető orvost Liege-ben ítélték el
Fotó: Unsplash

Fizikai nyomok bizonyították a szexuális erőszakot

A vádlott, aki nyugdíjazása után is látott el néhány pácienst, a fiú édesapjának régi barátja volt. Bár a háziorvos tagadta a vádakat, ellentmondásos magyarázatokat adott arra, miért volt a fiúval együtt a zuhany alatt.

Az orvosi vizsgálat fizikai nyomokat talált a bántalmazásra, míg a pszichológiai szakvélemény a férfit nárcisztikusnak és túlzottan önimádónak írta le.

A korábbi ítéletben a férfi szintén öt év börtönt kapott, de akkor annak kétharmadát felfüggesztették. A fellebbviteli bíróság most szigorított az ítéleten.

Az ügyészség hatéves börtönbüntetést kért, tekintettel a gyermek különösen sérülékeny állapotára, ám a védelem felmentést vagy teljesen felfüggesztett ítéletet próbált elérni, sikertelenül.

Az Origo azt is megírta, hogy Angliában egy szexuális ragadozó ingyenes fogfehérítést ígért fiatal nőknek, hogy csapdába csalja őket. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!