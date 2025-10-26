Ingyenes fogfehérítést ígért a szexuális ragadozó, kegyetlen csapdába csalta áldozatait

Egy szexuális ragadozó, aki fiatal nőket csalt be fogfehérítő szalonjába ingyenes kezeléseket ígérve, 26 év börtönbüntetést kapott. A 31 éves Ricky Stubberfield Instagramon keresett fel népszerű fiatal nőket, akiket azzal hitegetett, hogy ha reklámozzák vállalkozását, ingyen kezelést kapnak – írja a DailyStar.

Lelepleződött a szexuális ragadozó, ingyenes kezelést ígért áldozatainak

Amikor az áldozatok megérkeztek a plymouth-i szalonba, Stubberfield szexuális megjegyzésekkel zaklatta és molesztálta a vendégeit.

A férfi 2022 és 2024 között öt nőt támadott meg, közülük hármat az Instagramon keresztül csalt csapdába.

A vizsgálat során kiderült, hogy a férfi már 2013-ban is elkövetett szexuális erőszakot. A bíróság összesen 23 bűncselekményben találta bűnösnek: nyolc nemi erőszak, kilenc szexuális zaklatás, négy erőszakos behatolás, szeméremsértés és gyermekpornográf kép készítése szerepelt a vádpontok között.

Stubberfieldtől egy 16 éves lány tett először bejelentést 2022 februárjában, miután a férfi kétszer is megerőszakolta – először egy koncerten, majd az autójában.

A brutális támadások egy részét videóhívás közben véletlenül rögzítették, ami kulcsfontosságú bizonyítéknak bizonyult.

Nem mutatott megbánást a szexuális ragadozó

A bíró szerint Stubberfield „veszélyes ember, aki képtelen megérteni, hogy a nők nem akarnak vele szexuális kapcsolatot”.

A férfi a börtönben is tagadta bűnösségét, és kihallgatásai során gúnyosan viselkedett.

A bíróság 26 év börtönbüntetésre ítélte Stubberfieldet, szabadulása után további 6 évi házi őrizetben marad, emellett élete végéig nyilvántartják a szexuális bűnözők között.