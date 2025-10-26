Hírlevél

erőszak

Ingyenes fogfehérítést ígért a szexuális ragadozó, kegyetlen csapdába csalta áldozatait

Egy férfi ingyenes fogfehérítést ígért fiatal nőknek, hogy csapdába csalja őket. A szexuális ragadozó éveken át zaklatott és bántalmazott nőket Angliában, mielőtt végül 26 év börtönre ítélték.
erőszakszexuálisan bántalmazszalonAnglia

Egy szexuális ragadozó, aki fiatal nőket csalt be fogfehérítő szalonjába ingyenes kezeléseket ígérve, 26 év börtönbüntetést kapott. A 31 éves Ricky Stubberfield Instagramon keresett fel népszerű fiatal nőket, akiket azzal hitegetett, hogy ha reklámozzák vállalkozását, ingyen kezelést kapnak – írja a DailyStar. 

Amikor az áldozatok megérkeztek a plymouth-i szalonba, Stubberfield szexuális megjegyzésekkel zaklatta és molesztálta a vendégeit. 

A férfi 2022 és 2024 között öt nőt támadott meg, közülük hármat az Instagramon keresztül csalt csapdába. 

A vizsgálat során kiderült, hogy a férfi már 2013-ban is elkövetett szexuális erőszakot. A bíróság összesen 23 bűncselekményben találta bűnösnek: nyolc nemi erőszak, kilenc szexuális zaklatás, négy erőszakos behatolás, szeméremsértés és gyermekpornográf kép készítése szerepelt a vádpontok között. 

Stubberfieldtől egy 16 éves lány tett először bejelentést 2022 februárjában, miután a férfi kétszer is megerőszakolta – először egy koncerten, majd az autójában. 

A brutális támadások egy részét videóhívás közben véletlenül rögzítették, ami kulcsfontosságú bizonyítéknak bizonyult. 

Nem mutatott megbánást a szexuális ragadozó

A bíró szerint Stubberfield „veszélyes ember, aki képtelen megérteni, hogy a nők nem akarnak vele szexuális kapcsolatot”. 

A férfi a börtönben is tagadta bűnösségét, és kihallgatásai során gúnyosan viselkedett. 

A bíróság 26 év börtönbüntetésre ítélte Stubberfieldet, szabadulása után további 6 évi házi őrizetben marad, emellett élete végéig nyilvántartják a szexuális bűnözők között. 

 

