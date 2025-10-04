Erdőben támadott rá áldozatára a szexuális ragadozó

Egy nő súlyos szexuális támadás áldozata lett október 2-án, csütörtökön a Leicestershire megyei Coalville közelében a Grace Dieu Woods, más néven Thringstone Woods erdőben.

A rendőrség folyamatos nyomozást folytat az szexuális ragadozó felkutatására

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A támadás a nap közepén, dél körül történt, és komoly aggodalmat keltett a helyi közösségben.

Az ismeretlen elkövető váratlanul lépett a nő elé, aki séta közben vált a szexragadozó célpontjává. A sértettet a rendőrség kórházba szállította, ahol ellátták, majd hazaengedték. Az áldozat pszichológiai támogatást is kap a történtek feldolgozására – írja a The Sun.

A polgárok segítségét kérik a szexuális támadó elfogásában

A Leicestershire megyei rendőrség megerősítette, hogy folyamatos nyomozást folytatnak az elkövető felkutatására, és fokozott járőrszolgálatot vezettek be a környéken a biztonság növelése érdekében. A hatóságok arra kérik a helyieket és az erdő látogatóit, hogy bármilyen hasznos információval rendelkeznek, jelentkezzenek.

„Ha bárki bármilyen információval rendelkezik – esetleg tud olyan személyről, aki gyanúsan viselkedett a Grace Dieu-erdő környékén ma délelőtt vagy kora délután –, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot” – mondta Jenny Tattersall nyomozó felügyelő.

Eddig nem történt letartóztatás az ügyben, a nyomozás tovább folyik.