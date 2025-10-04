Hírlevél

Rendkívüli

Kaszás Nikolett barátja elárulta, hogy miért végezhetett magával a fiatal nő

Grace Dieu Woods

Erdőben támadott rá áldozatára a szexuális ragadozó

A brit rendőrség sürgősségi nyomozást indított, miután egy nő súlyos szexuális zaklatás áldozata lett a népszerű Grace Dieu Woods erdőben. A hatóságok fokozott járőrszolgálatot vezettek be a térségben a helyiek megnyugtatására, és próbálják mielőbb elkapni a szexuális ragadozót.
Egy nő súlyos szexuális támadás áldozata lett október 2-án, csütörtökön a Leicestershire megyei Coalville közelében a Grace Dieu Woods, más néven Thringstone Woods erdőben.

A police car reading a warning message, drives towards a fallen tree blocking a road in Birkenhead, near Liverpool, on December 7, 2024 as storm Darragh brings winds of nearly 90 mph to the west of Wales and north-west England. The UK's Met Office had issued a rare red alert for high winds overnight to Saturday morning (0300 to 1100 GMT) covering parts of Wales and southwest England. Tens of thousands of people across the UK were left without power on Saturday morning after Storm Darragh hit the country with strong winds and caused pre-Christmas travel disruption. (Photo by Paul ELLIS / AFP), szexuális ragadozó
A rendőrség folyamatos nyomozást folytat az szexuális ragadozó felkutatására
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A támadás a nap közepén, dél körül történt, és komoly aggodalmat keltett a helyi közösségben. 

Az ismeretlen elkövető váratlanul lépett a nő elé, aki séta közben vált a szexragadozó célpontjává. A sértettet a rendőrség kórházba szállította, ahol ellátták, majd hazaengedték. Az áldozat pszichológiai támogatást is kap a történtek feldolgozására – írja a The Sun.

A polgárok segítségét kérik a szexuális támadó elfogásában

A Leicestershire megyei rendőrség megerősítette, hogy folyamatos nyomozást folytatnak az elkövető felkutatására, és fokozott járőrszolgálatot vezettek be a környéken a biztonság növelése érdekében. A hatóságok arra kérik a helyieket és az erdő látogatóit, hogy bármilyen hasznos információval rendelkeznek, jelentkezzenek.

„Ha bárki bármilyen információval rendelkezik – esetleg tud olyan személyről, aki gyanúsan viselkedett a Grace Dieu-erdő környékén ma délelőtt vagy kora délután –, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot” – mondta Jenny Tattersall nyomozó felügyelő.

Eddig nem történt letartóztatás az ügyben, a nyomozás tovább folyik.

 

