A szezonális depresszió elleni küzdelem nemcsak a napfényről szól: a megfelelő ételek is kulcsfontosságú szerepet játszanak – írja az Independent.

Szezonális depresszió? Ez az 5 étel elűzi a rossz hangulatot

A szakértők szerint bizonyos ételek rendszeres fogyasztása természetes módon segíthet visszanyerni az energiát, javítja a hangulatot és támogatja az egészséget a sötétebb hónapokban.

Az alábbi 5 étel tudományosan bizonyítottan segíthet leküzdeni a szezonális depresszió tüneteit.

Étcsokoládé

Az étcsokoládé tele van antioxidánsal és polifenollal, amelyek csökkentik a stresszhormonok, például a kortizol szintjét. Kutatások szerint napi néhány kocka legalább 85 százalékos kakaótartalmú étcsokoládé javíthatja a hangulatot.

Áfonya

Az áfonya és más bogyós gyümölcsök – mint a málna vagy az eper – olyan antioxidánsokat tartalmaznak, amelyek fokozzák az agyi vérkeringést és segítenek szabályozni az érzelmeket. Egyes kutatások szerint napi egy csésze áfonya fogyasztása már néhány napon belül észrevehetően javíthatja a kedélyállapotot.

Lazac

A lazac és más zsíros halak gazdagok omega-3 zsírsavakban, amelyek elősegítik a dopamin és a szerotonin termelődését. A lazac emellett D-vitamint is tartalmaz, amely a napfény hiányában különösen fontos. A szakértők szerint heti két adag elegendő ahhoz, hogy pozitív hatást gyakoroljon a hangulatra és az egészségre.

Dió

A dió igazi szuperétel: tele van magnéziummal és omega-3 zsírsavakkal, amelyek segítenek csökkenteni a szorongást és a stresszt. Sőt, a dióban több omega-3 található, mint a legtöbb halfélében, így ideális növényi alternatíva a lazac mellé. Napi egy marék dió segíthet a kiegyensúlyozott hangulat fenntartásában.

Spenót

A spenót nemcsak vasban gazdag, hanem magnéziumban, folátban és triptofánban is, amelyek mind elősegítik a szerotonin termelését. Ezek a tápanyagok enyhítik a letargia és a feszültség érzését, miközben hozzájárulnak a mentális egészség fenntartásához. Egy fél csésze főtt spenót már elegendő lehet ahhoz, hogy a nap derűsebben induljon.

Savanyú káposzta az egészségért

Nemrég a savanyú káposzta jótékony hatásairól is beszámolt az Origo. A fermentált fejes káposzta igazi téli immunerősítő: magas C-vitamin-tartalmának köszönhetően segít a megfázás megelőzésében, és már 100 gramm is a napi szükséglet ötödét fedezi. Emellett jelentős mennyiségű K-vitamint is tartalmaz, amely elengedhetetlen a csontok egészségéhez, ezért érdemes rendszeresen fogyasztani.