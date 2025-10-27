Meghalt a világ legszebb fiújának tartott legendás színész

A színész, akit fiatalkorában „a világ legszebb fiújának” neveztek, hosszú pályát járt be, és ahogy egy Bergman filmben lenni szokott: egyszerre volt benne meghittség, fájdalom és megváltás.

Meghalt a legendás svéd színész, Björn Andrésen Fotó: ALFA CINEMATOGRAFICA - WARNER BR / -

A svéd színészlegenda 70 éves volt

Björn Andrésen mindössze 15 éves volt, amikor Luchino Visconti kiválasztotta őt a Halál Velencében című film főszerepére. A fiatal színész Tadzió alakjával világhírű lett, és Visconti a bemutató idején „a világ legszebb fiának” nevezte. Ez a cím rátapadt, és bár meghozta a hírnevet, súlyos terhet is jelentett. Andrésen később úgy fogalmazott, hogy a film „elég alaposan tönkretette az életét”, mert úgy érezte, egy egzotikus állatként bántak vele a filmvilágban.

Björn Andrésen a Halál Velencében című alkotásban. A film Luchino Visconti rendezésében készült Thomas Mann kisregénye alapján Fotó: ALFA CINEMATOGRAFICA - WARNER BR / -

Szerepek, filmek és a zene útja

A Halál Velencében után a színész Japánban vált igazi szenzációvá: popsztár, modell és reklámarc lett. A rajongás hatalmas volt, de Björn Andrésen lelke inkább a zenéhez húzott – kiváló zongoristaként és zeneszerzőként dolgozott. A későbbi években több mint harminc filmben és tévésorozatban szerepelt, főként Svédországban, karrierjét mégis „káoszként” jellemezte.

Élete utolsó szakaszában újra felfedezte az örömöt a színészetben: 2019-ben Ari Aster Midsommar című horrorfilmjében tűnt fel, ahol egy pogány rítus során önként feláldozó idős férfi szerepét játszotta. A szerepet tréfásan „minden fiú álmának” nevezte.

Fotó: FREDRIK SANDBERG / TT NEWS AGENCY

Björn Andrésen 1955-ben született Stockholmban. Édesanyja öngyilkossága után nagymamája nevelte, aki mindenáron hírességet akart belőle faragni. A Halál Velencében világsikere egyszerre volt áldás és átok: a fiatal színész túl gyorsan került a reflektorfénybe. A hírnév árnyoldalai, a rendezővel való nehéz tapasztalatok és a kényszerű felnőtté válás mély nyomot hagytak benne.

A 2000-es években a színész ismét a rivaldafénybe került, amikor tiltakozott Germaine Greer könyvborítója ellen, amelyen engedély nélkül használták fel fiatalkori fényképét. Tiltakozása mögött az a fájdalmas tapasztalat húzódott, hogy fiatalon mennyire kiszolgáltatottnak érezte magát.

Ahogy idősödött, Andrésen egyre inkább megtalálta a békét. Visszafogott életet élt, zenélt, és újra színpadra állt – immár nem a „világ legszebb fiújaként”, hanem egy sokat látott, bölcs színészként.