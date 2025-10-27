Hírlevél

Meghalt a világ legszebb fiújának tartott legendás színész

32 perce
A világ egy különös szépségű művésztől búcsúzik. A svéd színész, Björn Andrésen 70 évesen meghalt. Nevét a Halál Velencében tette halhatatlanná, de az élet, amelyet a hírnév hozott, korántsem volt tündérmese.
A színész, akit fiatalkorában „a világ legszebb fiújának” neveztek, hosszú pályát járt be, és ahogy egy Bergman filmben lenni szokott: egyszerre volt benne meghittség, fájdalom és megváltás.

Meghalt a legendás svéd színész, Björn Andrésen
Meghalt a legendás svéd színész, Björn Andrésen Fotó: ALFA CINEMATOGRAFICA - WARNER BR / -

A svéd színészlegenda 70 éves volt

Björn Andrésen mindössze 15 éves volt, amikor Luchino Visconti kiválasztotta őt a Halál Velencében című film főszerepére. A fiatal színész Tadzió alakjával világhírű lett, és Visconti a bemutató idején „a világ legszebb fiának” nevezte. Ez a cím rátapadt, és bár meghozta a hírnevet, súlyos terhet is jelentett. Andrésen később úgy fogalmazott, hogy a film „elég alaposan tönkretette az életét”, mert úgy érezte, egy egzotikus állatként bántak vele a filmvilágban.

MORT A VENISE MORTE A VENEZIA 1970 de Luchino Visconti Bjorn Andresen. inspire de la vie de Gustav Mahler inspired by the life of Gustav Mahler d'apres le roman de Thomas Mann based on the novel by Thomas Mann COLLECTION CHRISTOPHEL © Alfa Cinematografica - Warner Bros. - PECF 1910's (Photo by Alfa Cinematografica - Warner Br / - / Collection ChristopheL via AFP)
Björn Andrésen a Halál Velencében című alkotásban. A film Luchino Visconti rendezésében készült Thomas Mann kisregénye alapján Fotó: ALFA CINEMATOGRAFICA - WARNER BR / -

Szerepek, filmek és a zene útja

A Halál Velencében után a színész Japánban vált igazi szenzációvá: popsztár, modell és reklámarc lett. A rajongás hatalmas volt, de Björn Andrésen lelke inkább a zenéhez húzott – kiváló zongoristaként és zeneszerzőként dolgozott. A későbbi években több mint harminc filmben és tévésorozatban szerepelt, főként Svédországban, karrierjét mégis „káoszként” jellemezte.

Élete utolsó szakaszában újra felfedezte az örömöt a színészetben: 2019-ben Ari Aster Midsommar című horrorfilmjében tűnt fel, ahol egy pogány rítus során önként feláldozó idős férfi szerepét játszotta. A szerepet tréfásan „minden fiú álmának” nevezte.

FILE PICTURE 20211013 Swedish actor Bjorn Andrésen, photographed in Stockholm , Sweden Oktober 13, 2021, in connection with the relese of the documentary about his life "The World's Most Beautiful Boy" . Andrésen played the 14-year-old Tadzio in Luchino Visconti's 1971 film adaptation of the 1912 Thomas Mann novella Death in Venice. Björn Andrésen has died, 70 years old. Photo: Fredrik Sandberg / TT / code 10080 (Photo by FREDRIK SANDBERG / TT News Agency via AFP)
Fotó: FREDRIK SANDBERG / TT NEWS AGENCY

Björn Andrésen 1955-ben született Stockholmban. Édesanyja öngyilkossága után nagymamája nevelte, aki mindenáron hírességet akart belőle faragni. A Halál Velencében világsikere egyszerre volt áldás és átok: a fiatal színész túl gyorsan került a reflektorfénybe. A hírnév árnyoldalai, a rendezővel való nehéz tapasztalatok és a kényszerű felnőtté válás mély nyomot hagytak benne.

A 2000-es években a színész ismét a rivaldafénybe került, amikor tiltakozott Germaine Greer könyvborítója ellen, amelyen engedély nélkül használták fel fiatalkori fényképét. Tiltakozása mögött az a fájdalmas tapasztalat húzódott, hogy fiatalon mennyire kiszolgáltatottnak érezte magát.

Ahogy idősödött, Andrésen egyre inkább megtalálta a békét. Visszafogott életet élt, zenélt, és újra színpadra állt – immár nem a „világ legszebb fiújaként”, hanem egy sokat látott, bölcs színészként.

Halálát 70 éves korában jelentették be. Barátai és pályatársai bátor, érzékeny emberként emlékeztek rá, aki élete végére végre megbékélt azzal, amit a sors és a hírnév rá mért – olvasható a The Guardian cikkében.

 

