Rendkívüli!

Most érkezett: meghalt a kilencvenes és kétezres évek egyik ikonikus zenészlegendája

egészség

Nem a koleszterin a legfontosabb! Ez a vérérték, amely a legtöbbet elárulja szíve állapotáról

Olvasási idő: 5 perc
Sokakat foglalkoztat a kérdés: vajon egészséges a szervezetem, különösen a szívem? A válasz nem mindig egyszerű, de a laboreredmények sok mindent elárulnak. A szív állapota nemcsak a vérnyomáson múlik – vannak olyan, kevésbé ismert vérértékek is, amelyek korán jelezhetik a kardiovaszkuláris problémák kialakulását.
A szív az élet motorja – ha jól működik, minden rendben. De ha észrevétlenül romlik az állapota, annak hosszú távon komoly következményei lehetnek.

szív
Szíve egészsége nem csak a koleszterintől függ! (A kép illusztráció!)
Fotó: Pexels

A rutinmérések – vérnyomás, vércukor, koleszterin – fontosak, de nem fednek fel mindent. Léteznek speciális biomarkerek, amelyek pontosabban mutatják meg, ha baj van a háttérben – írja a FOCUS online.

Lipoprotein: a rejtett veszélyforrás

A Lipoprotein egy olyan vérzsír, amelyről kevesen hallottak, pedig 

megemelkedett szintje komolyan növeli az érelmeszesedés és a szívbetegségek kockázatát.

Minél magasabb ez az érték, annál gyorsabban rakódhatnak le zsíros plakkok az érfalakon, ami gátolja a véráramlást és növeli a szívinfarktus esélyét.

Érdekesség: A Lipoprotein(a) szintje genetikailag meghatározott, vagyis az élet során alig változik. Ezért az orvosok azt javasolják, hogy legalább egyszer életében mindenki méresse meg ezt az értéket!

ApoB – amikor a koleszterin nem mond el mindent

Az ApoB (Apolipoprotein B) segít meghatározni, mennyi káros zsírrészecske kering a vérben.
Egy 2025-ös svéd kutatás szerint

 minden emelkedés az ApoB-szintben 33%-kal növeli a koszorúér-betegség kockázatát.

Az Európai Kardiológiai Társaság ezért kiemelten ajánlja az ApoB-szint mérését azoknál, akik:

  • cukorbetegek
  • túlsúlyosak
  • anyagcsere-zavarban szenvednek.

Ezzel párhuzamosan érdemes ellenőrizni a Non-HDL-koleszterin szintet is, amely a teljes vérzsírszintből vonja le a „jó” HDL-t.
Ez az érték még pontosabban mutatja meg a szív-érrendszeri kockázatot, mint az LDL-koleszterin.

A gyulladás is árulkodhat szíve állapotáról – a hsCRP szerepe

Nem csak a zsírok számítanak!
A hsCRP (magas érzékenységű C-reaktív protein) egy gyulladásos marker, amely akkor emelkedik meg, ha a szervezetben rejtett gyulladás zajlik.

Ha a hsCRP érték 2 mg/l fölött van, az növeli a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát.

Jó hír, hogy statinokkal vagy bempedoinsavval ez az érték csökkenthető – persze csak orvosi javaslatra.

Milyen értékeket érdemes rendszeresen mérni?

Egy ideális szív- és érrendszeri ellenőrzés az alábbi vérparamétereket tartalmazza:

  • LDL és HDL koleszterin
  • Trigliceridek
  • Non-HDL és Remnant-koleszterin
  • Lipoprotein
  • hsCRP

Emellett nem szabad megfeledkezni a külső kockázati tényezőkről sem:

  • dohányzás
  • mozgáshiány
  • elhízás
  • stressz
  • cukorbetegség vagy magas vérnyomás

Ezek mind hatással vannak a szív egészségére, és időben felismerve megelőzhetik a komolyabb problémákat.

 

 

