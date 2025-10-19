Nem a koleszterin a legfontosabb! Ez a vérérték, amely a legtöbbet elárulja szíve állapotáról

A szív az élet motorja – ha jól működik, minden rendben. De ha észrevétlenül romlik az állapota, annak hosszú távon komoly következményei lehetnek.
A rutinmérések – vérnyomás, vércukor, koleszterin – fontosak, de nem fednek fel mindent. Léteznek speciális biomarkerek, amelyek pontosabban mutatják meg, ha baj van a háttérben – írja a FOCUS online.
Lipoprotein: a rejtett veszélyforrás
A Lipoprotein egy olyan vérzsír, amelyről kevesen hallottak, pedig
megemelkedett szintje komolyan növeli az érelmeszesedés és a szívbetegségek kockázatát.
Minél magasabb ez az érték, annál gyorsabban rakódhatnak le zsíros plakkok az érfalakon, ami gátolja a véráramlást és növeli a szívinfarktus esélyét.
ApoB – amikor a koleszterin nem mond el mindent
Az ApoB (Apolipoprotein B) segít meghatározni, mennyi káros zsírrészecske kering a vérben.
Egy 2025-ös svéd kutatás szerint
minden emelkedés az ApoB-szintben 33%-kal növeli a koszorúér-betegség kockázatát.
Az Európai Kardiológiai Társaság ezért kiemelten ajánlja az ApoB-szint mérését azoknál, akik:
- cukorbetegek
- túlsúlyosak
- anyagcsere-zavarban szenvednek.
Ezzel párhuzamosan érdemes ellenőrizni a Non-HDL-koleszterin szintet is, amely a teljes vérzsírszintből vonja le a „jó” HDL-t.
Ez az érték még pontosabban mutatja meg a szív-érrendszeri kockázatot, mint az LDL-koleszterin.
A gyulladás is árulkodhat szíve állapotáról – a hsCRP szerepe
Nem csak a zsírok számítanak!
A hsCRP (magas érzékenységű C-reaktív protein) egy gyulladásos marker, amely akkor emelkedik meg, ha a szervezetben rejtett gyulladás zajlik.
Ha a hsCRP érték 2 mg/l fölött van, az növeli a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát.
Jó hír, hogy statinokkal vagy bempedoinsavval ez az érték csökkenthető – persze csak orvosi javaslatra.
Milyen értékeket érdemes rendszeresen mérni?
Egy ideális szív- és érrendszeri ellenőrzés az alábbi vérparamétereket tartalmazza:
- LDL és HDL koleszterin
- Trigliceridek
- Non-HDL és Remnant-koleszterin
- Lipoprotein
- hsCRP
Emellett nem szabad megfeledkezni a külső kockázati tényezőkről sem:
- dohányzás
- mozgáshiány
- elhízás
- stressz
- cukorbetegség vagy magas vérnyomás
Ezek mind hatással vannak a szív egészségére, és időben felismerve megelőzhetik a komolyabb problémákat.
Érdekesség: A Lipoprotein(a) szintje genetikailag meghatározott, vagyis az élet során alig változik. Ezért az orvosok azt javasolják, hogy legalább egyszer életében mindenki méresse meg ezt az értéket!