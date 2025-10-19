Nem a koleszterin a legfontosabb! Ez a vérérték, amely a legtöbbet elárulja szíve állapotáról

A szív az élet motorja – ha jól működik, minden rendben. De ha észrevétlenül romlik az állapota, annak hosszú távon komoly következményei lehetnek.

Szíve egészsége nem csak a koleszterintől függ! (A kép illusztráció!)

Fotó: Pexels

A rutinmérések – vérnyomás, vércukor, koleszterin – fontosak, de nem fednek fel mindent. Léteznek speciális biomarkerek, amelyek pontosabban mutatják meg, ha baj van a háttérben – írja a FOCUS online.

Lipoprotein: a rejtett veszélyforrás

A Lipoprotein egy olyan vérzsír, amelyről kevesen hallottak, pedig

megemelkedett szintje komolyan növeli az érelmeszesedés és a szívbetegségek kockázatát.

Minél magasabb ez az érték, annál gyorsabban rakódhatnak le zsíros plakkok az érfalakon, ami gátolja a véráramlást és növeli a szívinfarktus esélyét.

ApoB – amikor a koleszterin nem mond el mindent

Az ApoB (Apolipoprotein B) segít meghatározni, mennyi káros zsírrészecske kering a vérben.

Egy 2025-ös svéd kutatás szerint

minden emelkedés az ApoB-szintben 33%-kal növeli a koszorúér-betegség kockázatát.

Az Európai Kardiológiai Társaság ezért kiemelten ajánlja az ApoB-szint mérését azoknál, akik:

cukorbetegek

túlsúlyosak

anyagcsere-zavarban szenvednek.

Ezzel párhuzamosan érdemes ellenőrizni a Non-HDL-koleszterin szintet is, amely a teljes vérzsírszintből vonja le a „jó” HDL-t.

Ez az érték még pontosabban mutatja meg a szív-érrendszeri kockázatot, mint az LDL-koleszterin.

A gyulladás is árulkodhat szíve állapotáról – a hsCRP szerepe

Nem csak a zsírok számítanak!

A hsCRP (magas érzékenységű C-reaktív protein) egy gyulladásos marker, amely akkor emelkedik meg, ha a szervezetben rejtett gyulladás zajlik.

Ha a hsCRP érték 2 mg/l fölött van, az növeli a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát.

Jó hír, hogy statinokkal vagy bempedoinsavval ez az érték csökkenthető – persze csak orvosi javaslatra.

Milyen értékeket érdemes rendszeresen mérni?

Egy ideális szív- és érrendszeri ellenőrzés az alábbi vérparamétereket tartalmazza:

LDL és HDL koleszterin

Trigliceridek

Non-HDL és Remnant-koleszterin

Lipoprotein

hsCRP

Emellett nem szabad megfeledkezni a külső kockázati tényezőkről sem:

dohányzás

mozgáshiány

elhízás

stressz

cukorbetegség vagy magas vérnyomás

Ezek mind hatással vannak a szív egészségére, és időben felismerve megelőzhetik a komolyabb problémákat.