Háromperces teszt, ami megmutatja, milyen állapotban van a szíve

A teszt eredetileg katonai célokra készült, de ma már bárki számára hasznos eszköz lehet a szív- és érrendszeri egészség nyomon követésére. Csupán egy stopperre, néhány perc szabadidőre és némi mozgásra van szükség hozzá – írja a FOCUS online.
Így működik a Ruffier-Dickson-teszt
A módszer lényege, hogy három különböző pulzusértéket mérünk:
- Nyugalmi pulzus – egy perc pihenés után
- Terhelés utáni pulzus – 30 guggolás elvégzését követően
- Regenerációs pulzus – egy perc pihenés után ismét
Az értékeket ezután egy egyszerű képletbe illesztve kapjuk meg az úgynevezett Ruffier-Dickson-indexet, amely megmutatja, mennyire gyorsan képes a szív visszaállni nyugalmi állapotába.
Az alacsonyabb érték jobb keringési állapotot jelez:
- 0–5: kiváló
- 5–10: jó
- 10–15: közepes
- 15 felett: gyenge állapot, fejlesztés szükséges
A szív reakciója mindent elárul a szervezet állapotáról
A Ruffier–Dickson-teszt nemcsak a fizikai állóképességet, hanem a szív regenerációs képességét is méri:
egy egészséges szív gyorsan alkalmazkodik a terheléshez, majd rövid időn belül visszatér a normál ritmushoz.
Szakértők szerint már heti néhány alkalommal végzett mérsékelt mozgás – például séta, úszás vagy kerékpározás – is javíthatja az eredményeket, segítve a szív teljesítményét és a keringés egészségét. A teszt egyszerű, gyors és költségmentes módja annak, hogy időben felismerjük a keringési problémák jeleit, és tudatosabban figyeljünk szervezetünk állapotára.
