Háromperces teszt, ami megmutatja, milyen állapotban van a szíve

Egy egyszerű, otthon is elvégezhető teszt segíthet megállapítani, milyen állapotban van a szervezet. A szív működéséről és a keringési rendszer terhelhetőségéről a Ruffier-Dickson-teszt mindössze három perc alatt pontos képet ad, különösebb eszközök nélkül.
A teszt eredetileg katonai célokra készült, de ma már bárki számára hasznos eszköz lehet a szív- és érrendszeri egészség nyomon követésére. Csupán egy stopperre, néhány perc szabadidőre és némi mozgásra van szükség hozzá – írja a FOCUS online.

szív
Egyszerű otthoni módszer, amellyel ellenőrizheti szíve egészségét
Fotó: Pexels

Így működik a Ruffier-Dickson-teszt

A módszer lényege, hogy három különböző pulzusértéket mérünk:

  • Nyugalmi pulzus – egy perc pihenés után
  • Terhelés utáni pulzus – 30 guggolás elvégzését követően
  • Regenerációs pulzus – egy perc pihenés után ismét

Az értékeket ezután egy egyszerű képletbe illesztve kapjuk meg az úgynevezett Ruffier-Dickson-indexet, amely megmutatja, mennyire gyorsan képes a szív visszaállni nyugalmi állapotába.

Az alacsonyabb érték jobb keringési állapotot jelez:

  • 0–5: kiváló
  • 5–10:
  • 10–15: közepes
  • 15 felett: gyenge állapot, fejlesztés szükséges

A szív reakciója mindent elárul a szervezet állapotáról

A Ruffier–Dickson-teszt nemcsak a fizikai állóképességet, hanem a szív regenerációs képességét is méri: 

egy egészséges szív gyorsan alkalmazkodik a terheléshez, majd rövid időn belül visszatér a normál ritmushoz.

Szakértők szerint már heti néhány alkalommal végzett mérsékelt mozgás – például séta, úszás vagy kerékpározás – is javíthatja az eredményeket, segítve a szív teljesítményét és a keringés egészségét. A teszt egyszerű, gyors és költségmentes módja annak, hogy időben felismerjük a keringési problémák jeleit, és tudatosabban figyeljünk szervezetünk állapotára.

Korábbi cikkünkben bemutattuk melyik vérérték árulja el a legtöbbet szíve állapotáról.

 

 

