Rendkívüli

Putyin markáns üzenetet küldött a magyaroknak

ősz

Őszi hangulat a lakásban: szobanövények, amelyek melegséget hoznak

Ahogy beköszönt az ősz, a kert lassan elcsendesedik, és a figyelem egyre inkább a beltér felé fordul. Ilyenkor kerül előtérbe a szobanövény, amely nemcsak a lakás hangulatát teszi otthonosabbá, hanem frissességet és természetközeli érzést is biztosít a hűvösebb hónapokban.
őszőszi hangulatszobanövény

A legjobb szobanövények azok, amelyek átsegítenek bennünket az évszakváltás időszakán: gazdag színeikkel, különleges leveleikkel és egyszerű gondozásukkal képesek melegséget vinni a hétköznapokba. Akár elegáns, mély tónusokkal díszített, akár játékos mintázatú vagy légtisztító hatású növényeket választunk, mind hozzájárulnak ahhoz, hogy az otthonunk karakteres és harmonikus maradjon.

szobanövény, nyövény
Őszi hangulat a lakásban: szobanövények, amelyek melegséget hoznak
Fotó:  Unsplash 

Szobanövények, amelyek ősszel is ragyognak

1. Oxalis – a bájos hamis lóhere

Az oxalis háromszög alakú, sötétbordó leveleivel és apró virágaival igazi különlegesség. Napfény hatására kinyílnak a levelei, sötétedéskor pedig bezáródnak, így szinte élőlényként mozognak a lakásban. Világos helyen érzi jól magát, és kevés gondozással is hosszú ideig gyönyörködtet.

oxalis, növény
Oxalis
Fotó: Pexels

2. Pöttyös begónia – mesevilág a nappaliban

A pöttyös begónia fehér foltos, hosszúkás leveleivel olyan, mintha egy mesekönyv lapjairól lépett volna elő. Fényes, keleti fekvésű szobában különösen szép, este pedig sejtelmes hangulatot teremt, amikor a foltok szinte világítanak.

Pöttyös begónia, növény
Pöttyös begónia
Fotó: Pexels

3. Aeonium – a különleges pozsgás

Az aeonium a pozsgások közül is kiemelkedik színpompás leveleivel: a mély burgundiától az antikolt bronzig sokféle árnyalatban pompázik. Ősztől tavaszig van a növekedési időszaka, ezért ekkor mutatja legszebb formáját. Gondozása minimális, egy napos ablakpárkányon remekül érzi magát.

Aeonium, növény
Aeonium
Fotó: Pexels

4. Szívfüzér – a romantikus futónövény

A szív alakú leveleiről ismert szívfüzér hosszú indákat növeszt, amelyek polcokon vagy könyves szekrényeken leomolva igazi őszi hangulatot teremtenek. Kevés fényben is jól fejlődik, így sötétebb szobákban is szép dísz lehet.

Szívfüzér, növény
Szívfüzér
Fotó: Pexels

5. Nagylevelű fikusz – a levegőtisztító óriás

A nagylevelű fikusz nemcsak látványos, hanem a levegő tisztításában is jeleskedik, ami különösen fontos a fűtési szezonban. Könnyen gondozható, csak arra kell figyelni, hogy ne öntözzük túl, mert a pangó vizet nem szereti.

Nagylevelű fikusz, növény
Nagylevelű fikusz
Fotó: Pexels

