A legjobb szobanövények azok, amelyek átsegítenek bennünket az évszakváltás időszakán: gazdag színeikkel, különleges leveleikkel és egyszerű gondozásukkal képesek melegséget vinni a hétköznapokba. Akár elegáns, mély tónusokkal díszített, akár játékos mintázatú vagy légtisztító hatású növényeket választunk, mind hozzájárulnak ahhoz, hogy az otthonunk karakteres és harmonikus maradjon.

Őszi hangulat a lakásban: szobanövények, amelyek melegséget hoznak

Fotó: Unsplash

Szobanövények, amelyek ősszel is ragyognak

1. Oxalis – a bájos hamis lóhere

Az oxalis háromszög alakú, sötétbordó leveleivel és apró virágaival igazi különlegesség. Napfény hatására kinyílnak a levelei, sötétedéskor pedig bezáródnak, így szinte élőlényként mozognak a lakásban. Világos helyen érzi jól magát, és kevés gondozással is hosszú ideig gyönyörködtet.

Oxalis

Fotó: Pexels

2. Pöttyös begónia – mesevilág a nappaliban

A pöttyös begónia fehér foltos, hosszúkás leveleivel olyan, mintha egy mesekönyv lapjairól lépett volna elő. Fényes, keleti fekvésű szobában különösen szép, este pedig sejtelmes hangulatot teremt, amikor a foltok szinte világítanak.

Pöttyös begónia

Fotó: Pexels

3. Aeonium – a különleges pozsgás

Az aeonium a pozsgások közül is kiemelkedik színpompás leveleivel: a mély burgundiától az antikolt bronzig sokféle árnyalatban pompázik. Ősztől tavaszig van a növekedési időszaka, ezért ekkor mutatja legszebb formáját. Gondozása minimális, egy napos ablakpárkányon remekül érzi magát.

Aeonium

Fotó: Pexels

4. Szívfüzér – a romantikus futónövény

A szív alakú leveleiről ismert szívfüzér hosszú indákat növeszt, amelyek polcokon vagy könyves szekrényeken leomolva igazi őszi hangulatot teremtenek. Kevés fényben is jól fejlődik, így sötétebb szobákban is szép dísz lehet.

Szívfüzér

Fotó: Pexels

5. Nagylevelű fikusz – a levegőtisztító óriás

A nagylevelű fikusz nemcsak látványos, hanem a levegő tisztításában is jeleskedik, ami különösen fontos a fűtési szezonban. Könnyen gondozható, csak arra kell figyelni, hogy ne öntözzük túl, mert a pangó vizet nem szereti.

Nagylevelű fikusz

Fotó: Pexels

