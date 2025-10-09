Véget ért a hajtóvadászat, az utolsó szökött rabot is elfogták New Orleansban

A szökés még májusban történt, amikor tíz fogvatartott kitépte cellája ajtaját, majd egy WC-t is leszerelt a falról, hogy a mögötte húzódó vízvezeték-nyíláson át kijuthassanak a börtönből. A falon egy gúnyos üzenetet is hagytak: „Too Easy LOL” – vagyis „Túl könnyű, haha”. Ezután a rabok átmásztak egy falon és átfutottak a közeli autópályán, majd nyomtalanul eltűntek.

A nagy szökés: Vége a hajszának

Fotó: AFP / Orleans Parish Sheriff's Office

A börtön szigorú biztonsági rendszere ellenére a menekülés sikerült – a hatóságok szerint a börtönszökés csak belső segítséggel történhetett meg. Az esetet követően a rendőrség és az FBI nagyszabású hajtóvadászatot indított a szökevények után.

Elfogták az utolsó szökevényt

Most, öt hónappal később, a hatóságok megerősítették: elfogták az utolsó szökevényt, a 28 éves Derrick Grovest, akit az atlantai rendőrség talált meg egy ház alagsorában. Egy szűk üregben bújt el, ahol a rendőrök könnygázt is bevetettek, mielőtt kézre kerítették - írja a BBC.

Groves korábban életfogytiglani börtönbüntetést kapott, miután 2024-ben egy Mardi Gras utcabálon tüzet nyitott a tömegre, két ember halálát okozva. Most újabb vádpontokkal kell szembenéznie a szökés miatt.

Fotó: AFP / Orleans Parish Sheriff's Office

A rendőrség szerint a férfi hónapokig bujkált több államon keresztül, és komoly előkészületeket tett a rejtőzködésre. Az amerikai marsallszolgálat szerint egy lakossági bejelentés vezetett a nyomára.

Óriási hajsza a szökés után - komoly következmények

A tíz szökevény közül hármat már 24 órán belül elfogtak, további hatot az elkövetkező hetekben.

Az ügy hatalmas felháborodást váltott ki, mivel a börtönszökés rámutatott a louisianai büntetés-végrehajtás súlyos hiányosságaira. Susan Hutson seriff szerint az eset egy „tökéletes vihar” eredménye volt: kevés őr, elavult épület és szervezési hibák vezettek a szökéshez.

Lehetetlen lett volna kijutni segítség nélkül

- állapította meg a seriff, így a hatóságok most a belső érintetteket is vizsgálják.

Groves elfogásával hivatalosan is véget ért az öt hónapig tartó országos hajtóvadászat. Az elítéltet hamarosan visszaszállítják Louisiana államba, ahol új vádemelés vár rá.