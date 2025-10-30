Egy nő ártatlannak tűnő szórólapot adott át — percekkel később mindenki rosszul lett

A Montgomery megyei hatóságok szerint a két karbantartó a New Caney városában található RB Tullis könyvtár parkolójában kapta a rózsaszín, nedves szórólapot egy ismeretlen nőtől. Körülbelül fél órával később remegni, szédülni és izzadni kezdtek – írja a NewyorkPost.

A texasi hatóságok szerint a szórólap fentanillal volt átitatva, és már érintéssel is halálos lehetett. Fotó: WLADIMIR BULGAR/SCIENCE PHOTO LI / WBU

A férfiak a gyanús szórólapot elvitték a helyi rendőrségre, ahol az teszten pozitívnak bizonyult fentanilra. A hatóságok közleménye szerint a papír vallási üzenetet tartalmazott, de a benne lévő anyag életveszélyes lehetett már minimális mennyiségben is.

A fentanilos szórólap már érintéssel is halálos lehet

Rowdy Hayden seriff arra figyelmeztette a lakosokat, hogy ne fogadjanak el ismeretlen szórólapokat vagy papírokat nyilvános helyeken, különösen ha azok furcsa színűek vagy nedvesek.

Mark Stephens volt houstoni rendőr szerint a fentanilos szórólap különösen veszélyes, mert az anyag akár bőrön keresztül is felszívódhat.

„Láttam már rendőröket összeesni attól, hogy a szél belefújta a port a levegőbe” – mondta az ABC13-nak.

A két karbantartó állapotáról egyelőre nem adtak ki információt, az eset kivizsgálása folyamatban van.

