Egy nő ártatlannak tűnő szórólapot adott át — percekkel később mindenki rosszul lett

Két texasi karbantartó hirtelen rosszul lett, miután egy nő szórólapot adott át nekik egy könyvtár parkolójában. A hatóságok vizsgálata kimutatta, hogy a szórólap fentanillal volt szennyezve, és már puszta érintéssel is mérgezést okozhatott.
A Montgomery megyei hatóságok szerint a két karbantartó a New Caney városában található RB Tullis könyvtár parkolójában kapta a rózsaszín, nedves szórólapot egy ismeretlen nőtől. Körülbelül fél órával később remegni, szédülni és izzadni kezdtek – írja a NewyorkPost.

A texasi hatóságok szerint a szórólap fentanillal volt átitatva, és már érintéssel is halálos lehetett
A texasi hatóságok szerint a szórólap fentanillal volt átitatva, és már érintéssel is halálos lehetett

A férfiak a gyanús szórólapot elvitték a helyi rendőrségre, ahol az teszten pozitívnak bizonyult fentanilra. A hatóságok közleménye szerint a papír vallási üzenetet tartalmazott, de a benne lévő anyag életveszélyes lehetett már minimális mennyiségben is.

A fentanilos szórólap már érintéssel is halálos lehet

Rowdy Hayden seriff arra figyelmeztette a lakosokat, hogy ne fogadjanak el ismeretlen szórólapokat vagy papírokat nyilvános helyeken, különösen ha azok furcsa színűek vagy nedvesek.

Mark Stephens volt houstoni rendőr szerint a fentanilos szórólap különösen veszélyes, mert az anyag akár bőrön keresztül is felszívódhat.

„Láttam már rendőröket összeesni attól, hogy a szél belefújta a port a levegőbe” – mondta az ABC13-nak.

A két karbantartó állapotáról egyelőre nem adtak ki információt, az eset kivizsgálása folyamatban van.

Metanolos italok okoztak pánikot Brazíliában

Sörre vált az dél-amerikai ország, miután a metanolmérgezés halálos hullámot indított el Brazíliában. A szennyezett italok pánikot keltettek, a bárok és turisták egyaránt menekülnek az erős alkoholoktól.

 

