Sztárok, akik a halál torkából tértek vissza

Ezek a tapasztalatok megmutatják, hogy a hírnév sem véd meg mindentől. A sztárok ma már szerencsésnek tartják magukat, amiért túlélték ezeket a megrázó történéseket – írja a Woman&Home.

Sharon Stone.

Fotó: VALERIE MACON / AFP

Sztárok élet és halál közt lebegve

Sharon Stonenak már többször is volt halálközeli állapotban. Tizenéves korában a nyakát egy ruhaszárító kötél majdnem elvágta a nyaki verőérnél, később villámcsapás érte, majd sztrókot kapott. A sztár ezeket a halálközeli élményeket használta fel 2021-es önéletrajzi könyvének megírásához, The Beauty of Living Twice („Az élet kétszeres szépsége”) című művében – már a cím is utal arra, hogy többször kapott második esélyt.

Sokan még mindig nem felejtették el, amikor Leonardo DiCaprio elsüllyedt a Titanic-ban, de a színésznek a valóságban is voltak hátborzongató élményei.

Az Ellen DeGeneres Show-ban mesélt arról, hogy egyszer ejtőernyős ugrása rémálommá vált, és „élete egyik legrosszabb élménye” lett.

„Kiugrottam a repülőből, de az első ejtőernyőm nem nyílt ki. Tandemugrás volt, tehát valaki a hátamon volt. Elvágták a kötelet, és elkezdtünk zuhanni a föld felé – ekkor tényleg lepörgött előttem az egész életem” – mesélte. Ha ez nem lenne elég, a tartalékernyő sem működött azonnal. A Wall Street farkasa sztárja hozzátette, hogy a második ejtőernyő 20–30 másodpercig összegabalyodott, mire az oktató kibogozta, és közölte vele:

Valószínűleg eltörik majd mindkét lábad, mert túl gyorsan zuhanunk.

Szerencsére ez nem történt meg, de Leonardo „élete egyik legborzalmasabb élményeként” emlékszik rá vissza.

Leonard DiCaprio.

Fotó: AFP

A Gyűrűk Ura színésze, Orlando Bloom a GQ magazinnak adott interjúban beszélt arról, hogyan került életveszélyes állapotba fiatalkorában. Egy baleset során lezuhant egy vízcsővezetékről és fennállt a veszélye annak, hogy örökre lebénul és kerekesszékbe kerül.

Tom Hanks 2000-ben a Számkivetett forgatásán megvágta a lábát és egy halálos kórokozó került a szervezetébe, több napra kórházba került és veszélyben volt az élete.

A Family Guy alkotójának, Seth MacFarlanenek az hogy lekésett egy repülőjáratot élete egyik legszerencsésebb pillanatának bizonyult. Másnapossága miatt Seth későn ébredt fel és lekésett egy járatot - ami, mint később kiderült az American Airlines 11-es járata, ami a Világkereskedelmi Központnak csapódott.

