Az idő néha megnyúlik, máskor elsuhan – de miért?

A szubjektív időérzékelés az emberi agy egyik legrejtélyesebb funkciója. A lassú idő érzete gyakran jelenik meg extrém helyzetekben: például autóbaleset, sportverseny vagy mély meditáció közben. Ilyenkor az agy fokozott figyelmi állapotba kerül, és a tudat több részletet rögzít a valóságból. Ez az időmegnyúlás illúzióját kelti – mégis nagyon is valóságosnak tűnik - számol be a Vice.

A szubjektív időérzékelés során az agy megváltoztatja az idő érzékelését

Fotó: Unsplash

Mi okozza, hogy néha lassabbnak érezzük az időt?

A Leeds Beckett Egyetem pszichológusa, Steve Taylor szerint az ilyen pillanatokban nem pusztán érzéki csalódásról van szó. Az agyunk ténylegesen kilép a hétköznapi időérzékelésből, és egy másik, rugalmasabb „idővilágba” lép át, ahol az események áramlása más szabályok szerint működik.

Hogyan képes az agy megváltoztatni az időérzékelést?

A tudatállapot-változás kulcsszerepet játszik az idő észlelésében. Amikor az emberi agy működése megváltozik – például stressz, extrém koncentráció vagy örömteli élmény hatására –, az agyi noradrenalin szintje megemelkedik. Ez befolyásolja az agy időészlelését, vagyis azt, mennyi részletet rögzítünk egy adott időtartam alatt.

Minél több élményt, részletet észlelünk, annál hosszabbnak tűnik az idő. Ellenben, ha kevesebb információt dolgozunk fel – például rutinhelyzetben vagy unalmas tevékenység során –, felgyorsultnak érezzük az időt.

Milyen helyzetekben tapasztalható időmegnyúlás?

A kutatások szerint a szubjektív időmúlás leggyakrabban a következő helyzetekben fordul elő:

veszélyhelyzetben, amikor a tudat éles figyelmi állapotba kerül, sportolás közben, különösen a flow élmény során, meditációban, amikor az ember teljesen elmerül a jelen pillanatban, örömteli vagy intenzív érzelmi helyzetekben, amikor megnő az agyi aktivitás.

A flow élmény időérzetre gyakorolt hatása különösen érdekes: a sportolók és művészek gyakran számolnak be arról, hogy „megszűnik az idő”, miközben teljes figyelmüket a tevékenységre összpontosítják.

Lehet-e tudatosan befolyásolni az időészlelést?

A belső idő észlelése részben irányítható. A meditáció, a tudatos légzés és a figyelemfókuszálás segíthet abban, hogy lassabban érezzük az idő múlását. Az agy működése meditáció közben lelassul, az érzelmi központok aktivitása csökken, és ezzel együtt az idő torzulása is tapasztalható.