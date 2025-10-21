Csak bámulnak a tudósok, ilyen állatot még sosem láttak Izlandon

A három példányt Kiðafellben, Kjós térségében gyűjtötték be, és a Culiseta annulata nevű, hidegtűrő fajhoz tartoznak. Ezek a szúnyogok képesek túlélni a telet pincékben és csűrökben, ami arra utal, hogy akár meg is vethetik a lábukat a szigetországban – írja a The Guardian.

A szúnyogcsípés házi gyógymódokkal enyhíthető.

Fotó: OLIVIER MORIN / AFP

Szúnyogok az északi határon – új korszak kezdete?

A felfedezés különösen figyelemre méltó, mert Izland mostanra négyszer gyorsabban melegszik, mint az északi félteke átlaga. A hőmérséklet-emelkedés, a hosszabb nyarak és az enyhébb telek most először tették lehetővé, hogy a szúnyogok befejezzék életciklusukat. A gleccserek visszahúzódnak, a melegebb tengerekben pedig délről érkező halfajok, például a makréla is megjelent.

A szakértők szerint csak idő kérdése volt, hogy megjelenjen az első olyan rovarfaj, amely képes alkalmazkodni az új körülményekhez.

A megtalált példányokat egy lelkes rovarász, Björn Hjaltason fedezte fel borcsapdái segítségével, majd a Természettudományi Intézethez küldte vizsgálatra. A szakértő, Matthías Alfreðsson azonosította a példányokat, és megerősítette, hogy valóban szúnyogokról van szó. Bár a Culiseta annulata nem terjeszt trópusi betegségeket, a megjelenésük mégis jelzi: a klímaváltozás hatásai már a világ legészakibb vidékeit is elérik. Izland ezzel elveszítette „szúnyogmentes” státuszát – és új fejezet kezdődött az ország természetrajzában.

Veszélyes szúnyog terjedt el Magyarországon

Szúnyogok az Antarktiszt kivéve, a világ összes kontinensén, minden szegletben megtalálhatók. Igazán aggasztó az, hogy azok a szúnyogfajok, melyekhez elsődlegesen köthető a veszélyes betegségek terjesztése, az elterjedt vélekedéssel szemben, már nem csak a trópusokon élnek. Tavaly nyáron már 13 európai uniós országban, köztük Magyarországon is regisztrálták a világ egyik legveszedelmesebb invazív vérszívó rovarát, a számos betegséget terjesztő ázsiai tigrisszúnyog képében. A szúnyogok által terjesztett betegség minden ötödik embernél súlyos megbetegedést okozhat, tünete a láz, kiütés és a hányás is, de akár görcsöket és bénulást is okozhat.