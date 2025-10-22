Sokkoló felfedezés: a szúnyog nyála megváltoztatja az emberi immunrendszert!

A szingapúri ASTAR Fertőző Betegségek Laboratóriumának kutatói felfedezték, hogy a szúnyog nyálában található „sialokinin” nevű peptid átmenetileg elnyomja az emberi szervezet gyulladásos reakcióját. Ez azt jelenti, hogy a vírus – például a csikungunja – könnyebben és gyorsabban terjedhet a szervezetben, mivel az immunrendszer az első órákban kevésbé reagál – tájékoztat a Gazeta.ru.

A szúnyog csípése befolyásolhatja, hogyan védekezik a szervezete (illusztráció)

Fotó: Pexels

A tudósok szerint ez az új felismerés alapja lehet új vírusellenes terápiáknak, amelyek képesek blokkolni a sialokinin hatását, így megelőzhetik a fertőzés súlyosbodását.

Mit jelent a szúnyog az emberi egészségre nézve?

A szúnyogcsípés tehát nem pusztán egy kellemetlen nyári élmény, hanem biológiai szinten is aktív beavatkozás az emberi immunrendszerbe. A kutatás szerint a nyál fehérjéi „átprogramozhatják” a szervezet védekezését, így:

a vírusok gyorsabban terjedhetnek a sejtekben,

a gyulladásos válasz csökkenhet,

és növekedhet a súlyos fertőzések kockázata.

A kutatók megfigyelték, hogy

a csikungunja-lázzal súlyosabban fertőzött betegekben magasabb volt a sialokinin elleni antitestek szintje,

ami megerősíti a molekula szerepét a betegség lefolyásában.

Új irány a vírusok elleni védekezésben

A felfedezés új távlatokat nyithat az arbovírusok – például a dengue- és a Nyugat-nílusi láz – elleni küzdelemben. A kutatók célja olyan gyógyszeres megoldások kifejlesztése, amelyek képesek semlegesíteni a szúnyognyál immunmoduláló hatását.

Ez a megközelítés nemcsak a fertőzések megelőzését, hanem a gyulladásos betegségek enyhítését is segítheti a jövőben.