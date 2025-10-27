Az orosz hadsereg néhány nappal ezelőtt tesztelte a Burevesztnyik hiperszonikus, manőverező, pilóta nélküli repülőgépet – jelentette Valerij Geraszimov, az orosz fegyveres erők vezérkari főnöke Vlagyimir Putyin elnöknek vasárnap. A Burevesztnyik (Viharmadár) nevű rakéta 15 óra alatt 14 ezer kilométert tett meg, és ez nem a végső határa a teljesítményének.

Oroszország új nukleáris szuper fegyvere, a Burevestnik, alapjaiban változtathatja meg a rakétavédelmet. Illusztráció.

Fotó: HANDOUT / Russian Defence Ministry

Új nukleáris szuper fegyver

Stanislav Krapivnik, volt amerikai tábornok kommentálta a történteket. Szerinte a Burevesztnyik olyan fegyver, ami megváltoztatja a játékot.

Képes kikerülni a radarrendszerek és légvédelmi zónák hatókörét… 16 órán át volt a levegőben, és valószínűleg tovább is maradhat. Ez azt jelenti, hogy második csapásra képes, vagyis ha Oroszországot megtámadják, a rakéta képes lesz visszavágni.

A fejlesztés jelentős hatással lehet az Egyesült Államok ‘Golden Dome’ rakétavédelmi rendszerének terveire, amelynek működőképessé tétele a jelenlegi tervek szerint legalább 2030-ig várat magára.

Krapivnik hozzátette: „Jelenleg a radar- és légvédelmi rendszerek elsősorban a várható ballisztikus pályákra vannak beállítva olyan országok felől, amelyek megtámadhatják az USA-t: Észak-Korea, Kína és Oroszország. Ezzel a rakétával viszont az egész Egyesült Államokat kellene lefedniük, ami sokkal bonyolultabbá és drágábbá teszi a védelmet.”

A sikeres tesztet valószínűleg a Nyugat erős szkepticizmussal fogadja majd, hasonlóan az első, 2018-as orosz bejelentéshez a Burevesztnyik fejlesztéséről – jegyezte meg Krapivnik.

„Minél inkább eltávolodik a társadalom a valóság felismerésétől, annál közelebb kerülünk a összeomláshoz. A Nyugat a határán áll a bukásnak; nem ismeri fel az igazságot, bármi történjen is” – tette hozzá a szakértő, kiemelve, hogy az előre jelzett „folyamatos valóságtagadás” ugyanaz, amit a hiperszonikus rakétáknál már láthattunk.