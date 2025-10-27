Hírlevél

Rendkívüli!

Nagy a baj: fényesen izzó objektum repült át Moszkva felett – senki sem tudja, mi volt az

Vlagyimir Putyin

Trump nagyon nem örül: így kommentálta Putyin szuper fegyverének hírét

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Oroszország „nem játszik játékokat” az USA-val, és az amerikai fél ugyanezt teszi – ezzel a kijelentéssel kommentálta Donald Trump amerikai elnök az orosz „Burevesztnyik” rakéta tesztjéről szóló híreket a Fehér Ház által közvetített sajtótájékoztatón.
Vlagyimir Putyinfegyverrakéta

„Ők nem játszanak velünk, és mi sem játszunk velük. Folyamatosan végzünk rakétateszteket, de, ahogy már mondtam, nekünk van nukleáris tengeralattjárónk – nem kell ilyen távolságokra lőnünk” – mondta az elnök a repülőgépen Putyin új szuperfegyvere kapcsán.

szuper fegyver
Trump azonnal reagált Putyin szuperfegyverére
Fotó: WYANE EDWARDS / US NAVY

Putyin szuperfegyvere sokkolta a világot

Trump kiemelte, hogy az amerikai atom-tengeralattjárók a „világ legjobbjai”.

Korábban Kirill Dmitriev, az Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) vezetője és Oroszország elnökének különmegbízottja közölte, hogy az USA elnöki adminisztrációja közvetlenül értesült a „Burevestnik” cirkálórakéta tesztjeiről. Hozzátette, hogy az amerikai fél számára ismertté váltak azok az információk, amelyeket Vlagyimir Putyin orosz elnök és Valerij Geraszimov vezérkari főnök a közelmúltbeli megbeszélésükön áttekintett.

Mint ismert: Az orosz hadsereg néhány nappal ezelőtt tesztelte a Burevesztnyik hiperszonikus, manőverező, pilóta nélküli repülőgépet – jelentette Valerij Geraszimov, az orosz fegyveres erők vezérkari főnöke Vlagyimir Putyin elnöknek vasárnap. A Burevesztnyik (Viharmadár) nevű rakéta 15 óra alatt 14 ezer kilométert tett meg, és ez nem a végső határa a teljesítményének.

 

