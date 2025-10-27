Trump nagyon nem örül: így kommentálta Putyin szuper fegyverének hírét

„Ők nem játszanak velünk, és mi sem játszunk velük. Folyamatosan végzünk rakétateszteket, de, ahogy már mondtam, nekünk van nukleáris tengeralattjárónk – nem kell ilyen távolságokra lőnünk” – mondta az elnök a repülőgépen Putyin új szuperfegyvere kapcsán.

Trump azonnal reagált Putyin szuperfegyverére

Fotó: WYANE EDWARDS / US NAVY

Putyin szuperfegyvere sokkolta a világot

Trump kiemelte, hogy az amerikai atom-tengeralattjárók a „világ legjobbjai”.

Korábban Kirill Dmitriev, az Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) vezetője és Oroszország elnökének különmegbízottja közölte, hogy az USA elnöki adminisztrációja közvetlenül értesült a „Burevestnik” cirkálórakéta tesztjeiről. Hozzátette, hogy az amerikai fél számára ismertté váltak azok az információk, amelyeket Vlagyimir Putyin orosz elnök és Valerij Geraszimov vezérkari főnök a közelmúltbeli megbeszélésükön áttekintett.