Csodálatos égi jelenség közeleg! Hamarosan újra itt a szuperhold

Mit is jelent pontosan a „szuperhold” kifejezés, mikor lesz a következő, és valóban nagyobb, mint egy átlagos telihold? 2025-ben három egymást követő szuperhold ragyogja be az eget: az első októberben már megmutatta magát, a második november 5-én lesz látható, míg a harmadik december 4-én érkezik.

Szuperhold az Ébál-hegy mögött

Fotó: Jaafar ASHTIYEH / AFP / Jaafar ASHTIYEH / AFP

Mit nevezünk szuperholdnak?

A különböző források eltérően határozzák meg, hány szuperhold fordul elő 2025-ben. Legtöbb esetben szuperholdnak azt a teliholdat nevezzük, amely akkor következik be, amikor a Hold földközelsége (perigeuma) az átlagos Föld-Hold távolság 90%-án belül van. A szuperhold akkor fordul elő, amikor a Hold pályáján a Földhöz legközelebbi pontján, azaz perigeumban halad el. Ilyenkor a telihold valamivel nagyobbnak és fényesebbnek látszik az átlagosnál.

A szuperholdas éjszakákon a Hold különösen fényesen ragyog az égen, lenyűgöző látványt nyújtva a szabad szemmel figyelőknek, és inspirálva a fiatal csillagászokat.

Szuperhold Párizsban

Fotó: MUSTAFA YALCIN / Anadolu via AFP / MUSTAFA YALCIN / Anadolu via AFP

A csillagászok ritkán használják a „szuperhold” kifejezést, mivel az asztrológiai eredetű. A tudományos elnevezés perigeum-syzygia telihold (vagy röviden: perigee syzygy Moon), amely arra utal, hogy a Nap, a Föld és a Hold egy egyenes vonalban helyezkedik el.

Egy évben 12–13 telihold figyelhető meg, de nem mindegyik esik perigeumra – ahogy nem minden telihold hoz magával holdfogyatkozást sem.

A Hold pályája a Föld körül

A Hold 27 napnál kicsivel hosszabb idő alatt kerüli meg a Földet elliptikus pályán, amelynek legtávolabbi pontja az apogeum, a legközelebbi pedig a perigeum. Ez a távolság 406 712 km (apogeum) és 356 445 km (perigeum) között változik.

Szuperhold Rómában

Fotó: Tiziana FABI / AFP / Tiziana FABI / AFP

A teliholdak közötti időszak valamivel több mint 29 nap, így a Hold fázisait akár szabad szemmel is megfigyelhetjük napról napra. A Föld közben 365 nap alatt kerüli meg a Napot, így 14 holdciklus (411 nap) szükséges ahhoz, hogy két egymást követő perigeum-telihold újra bekövetkezzen – írja a skynightmagazin.com.