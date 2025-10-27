Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ennél félelmetesebb dolgot még sosem mutatott Putyin! Már most retteg a Nyugat

szuperhold

Csodálatos égi jelenség közeleg! Hamarosan újra itt a szuperhold

23 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az októberi égi csoda után most újra felragyog az éjszaka, és decemberben még egyszer visszatér ez a különleges látvány. A szuperhold november 5-én ismét megmutatja lenyűgöző arcát, amikor a telihold a Földhöz legközelebb kerül.
Link másolása
Vágólapra másolva!
szuperholdcsillagászatégi jelenség

Mit is jelent pontosan a „szuperhold” kifejezés, mikor lesz a következő, és valóban nagyobb, mint egy átlagos telihold? 2025-ben három egymást követő szuperhold ragyogja be az eget: az első októberben már megmutatta magát, a második november 5-én lesz látható, míg a harmadik december 4-én érkezik.

Szuperhold2025, Szuperhold, telihold, hold, The full moon sets behind Mount Eibal as pictured from Nablus in the occupied West Bank before sunrise early on October 7, 2025. (Photo by Jaafar ASHTIYEH / AFP)
Szuperhold az Ébál-hegy mögött
Fotó: Jaafar ASHTIYEH / AFP / Jaafar ASHTIYEH / AFP

Mit nevezünk szuperholdnak?

A különböző források eltérően határozzák meg, hány szuperhold fordul elő 2025-ben. Legtöbb esetben szuperholdnak azt a teliholdat nevezzük, amely akkor következik be, amikor a Hold földközelsége (perigeuma) az átlagos Föld-Hold távolság 90%-án belül van. A szuperhold akkor fordul elő, amikor a Hold pályáján a Földhöz legközelebbi pontján, azaz perigeumban halad el. Ilyenkor a telihold valamivel nagyobbnak és fényesebbnek látszik az átlagosnál.

A szuperholdas éjszakákon a Hold különösen fényesen ragyog az égen, lenyűgöző látványt nyújtva a szabad szemmel figyelőknek, és inspirálva a fiatal csillagászokat.

Szuperhold2025, Szuperhold, telihold, hold, PARIS, FRANCE - OCTOBER 07: The full Harvest Supermoon rises over Paris, with a view of the Eiffel Tower as seen from Saint-Cloud, France on October 7, 2025. Mustafa Yalcin / Anadolu (Photo by MUSTAFA YALCIN / Anadolu via AFP)
Szuperhold Párizsban
Fotó: MUSTAFA YALCIN / Anadolu via AFP / MUSTAFA YALCIN / Anadolu via AFP

A csillagászok ritkán használják a „szuperhold” kifejezést, mivel az asztrológiai eredetű. A tudományos elnevezés perigeum-syzygia telihold (vagy röviden: perigee syzygy Moon), amely arra utal, hogy a Nap, a Föld és a Hold egy egyenes vonalban helyezkedik el.

Egy évben 12–13 telihold figyelhető meg, de nem mindegyik esik perigeumra – ahogy nem minden telihold hoz magával holdfogyatkozást sem.

Vannak olyan szuperholdak is, amelyek újhold idején fordulnak elő – ezeket új szuperholdnak hívják, de mivel ekkor a Hold nem látható, ezek kevésbé feltűnőek.

A Hold pályája a Föld körül

A Hold 27 napnál kicsivel hosszabb idő alatt kerüli meg a Földet elliptikus pályán, amelynek legtávolabbi pontja az apogeum, a legközelebbi pedig a perigeum. Ez a távolság 406 712 km (apogeum) és 356 445 km (perigeum) között változik. 

Szuperhold2025, Szuperhold, telihold, hold, A full moon rises behind the Temple of Saturn in the Roman Forum, on October 6, 2025. (Photo by Tiziana FABI / AFP)
Szuperhold Rómában
Fotó: Tiziana FABI / AFP / Tiziana FABI / AFP

A teliholdak közötti időszak valamivel több mint 29 nap, így a Hold fázisait akár szabad szemmel is megfigyelhetjük napról napra. A Föld közben 365 nap alatt kerüli meg a Napot, így 14 holdciklus (411 nap) szükséges ahhoz, hogy két egymást követő perigeum-telihold újra bekövetkezzen – írja a skynightmagazin.com. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!