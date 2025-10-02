Lélegzetelállítóan gyönyörű, és csak a férjének tartogatja magát az OnlyFans-modell

Sophie Rain, a szűz OnlyFans-modell kijelentette, hogy komoly feltételeket támaszt a randizás során – írja a New York Post.

Sophie Rain, szűz OnlyFans-modell

Fotó: Instagram/SophieRain

Ilyen férfira vágyik a szűz OnlyFans-modell

A 20 éves lány elvárja randipartnerétől az őszinteséget, hogy hűséges és ambiciózus legyen. A szűz OnlyFans-modellnek a humor is nagyon fontos, e nélkül egyetlen kapcsolatot sem tud elképzelni.

„Ha nem tudod kipipálni ezeket a négy dolgot, akkor nem te vagy az igazi”

– fogalmazott a modell.

A fiatal lány szerint a munkája jellege miatt kiemelten fontos az is, hogy partnere magabiztos legyen, ne érezze fenyegetve magát azért, mert őt más férfiak nézik az interneten.

„A szex fontos, de számomra a szerelem és a kötődés az első. Az első alkalmat a férjemmel szeretném megtapasztalni. Egyesek szerint ez régimódi, de nekem ez az értékrendem” – magyarázta.