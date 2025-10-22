Történelmi döntést hozott Japán az esemény utáni tablettákról

Az esemény utáni tabletta, azaz a Norlevo mostantól vény nélkül elérhető lesz – de csak akkor adható ki, ha a nő a gyógyszerészek jelenlétében veszi be. Ez az úgynevezett „irányított kiadású” gyógyszerek kategóriájába tartozik majd. Az ASKA gyógyszergyártó vállalat szerint ez a lépés „megerősíti a japán nők helyzetét a reproduktív egészség területén”, de sokan attól tartanak, hogy visszaélésekhez és felelőtlen szexuális magatartáshoz vezethet, számolt be a BBC.

Mostantól az esemény utáni tabletta vény nélkül kapható a japán nők számára – Fotó: GARO / Phanie

Az esemény utáni tabletta kortól függetlenül bárki számára elérhető

A Mainichi Shimbun japán napilap szerint sem életkori korlátozás, sem szülői engedély nem szükséges a tabletta kiváltásához.

Ez különösen érzékeny pont a japán társadalomban, ahol még ma is tabunak számít a női szexualitás nyílt kezelése.

Miközben világszerte már több mint 90 országban kapható vény nélkül a sürgősségi fogamzásgátló (Magyarország nem tartozik közéjük), Japán évekig halogatta a döntést – a háttérben mélyen gyökerező patriarchális értékek és a hagyományos női szerepfelfogás álltak. 2017-ben már volt szó a változtatásról, de a japán egészségügyi minisztérium akkor visszalépett, mer felelőtlen használattól tartottak.

Az esemény utáni tableta megakadályozza a petesejt megérését vagy megtapadását. Ha 72 órán belül alkalmazzák, akkor körülbelül 80 százalékos a hatékonysága. Természetesen minél előbb veszik be, annál nagyobb a hatásfoka. A gyógyszert eddig kizárólag orvosi vizsgálat után, vényre lehetett beszerezni – most azonban megnyílhat az út a fiatalabb nők és nemi erőszak áldozatai előtt is, akik eddig sokszor nem jutottak hozzá időben a tablettához.

