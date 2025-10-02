Véres késelés és gázolás Manchesterben, agyonlőtték a támadót

Andy Burnham, az északnyugat-angliai nagyváros polgármestere közölte, hogy a támadásban négyen sérültek meg. Burnham szerint a támadó meghalt.

Rendőrök a támadás helyszínén - Fotó: PAUL CURRIE / AFP

A munkáspárti politikus súlyos incidensnek minősítette a történteket, de hangsúlyozta, hogy a hatékony rendőrségi fellépésnek köszönhetően „a közvetlen veszélyhelyzet elmúlt".

A rendőrségi közlemény szerint a támadás a Heaton Park Hebrew Congregation nevű zsinagógánál történt.

Óriási erővel vonultak ki a helyszínre a hatóságok - Fotó: PAUL CURRIE / AFP

A tájékoztatás szerint a feltételezett elkövető három embert autójával ütött el, a zsinagóga biztonsági őrét pedig megkéselte.

Az incidens a zsidó vallás legfontosabb ünnepe, a jóm-kipúr napján történt, amikor hívők sokasága látogatja a zsinagógákat – írja a BBC.

Egyre több a támadás Európában

Az Origo pár napja foglalkozott a témával, amely szerint az izraeli nyaralók és az Európában lakó zsidó közösségek első kézből tapasztalják meg, hogyan növekszik az antiszemitizmus. Az incidensek kapcsán azonban a nyugati média továbbra is hallgatásba burkolózik a növekvő antiszemitizmus kapcsán.