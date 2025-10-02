Hírlevél

gázolás

Véres késelés és gázolás Manchesterben, agyonlőtték a támadót

51 perce
Olvasási idő: 3 perc
Késeléses és gázolásos támadás történt csütörtökön egy manchesteri zsinagógánál. A támadót a rendőrség lelőtte. Egyre több a támadás Európában.
gázolásantiszemita támadáskéselésManchester

Andy Burnham, az északnyugat-angliai nagyváros polgármestere közölte, hogy a támadásban négyen sérültek meg. Burnham szerint a támadó meghalt.

támadás, Armed police officers stand with their weapons inside a Police cordon near Heaton Park Hebrew Congregation synagogue in Crumpsall, north Manchester, on October 2, 2025, following an incident at the synagogue. Four people were injured and a suspected perpetrator shot by police Thursday after and a car was driven towards people outside a synagogue in Manchester, northern England, and one person was stabbed, officials said. Greater Manchester Police declared a "major incident" shortly after 9:30am (0830 GMT) after officers were called to the Heaton Park Hebrew Congregation Synagogue in the Crumpsall neighbourhood of the city. (Photo by Paul Currie / AFP)
Rendőrök a támadás helyszínén - Fotó: PAUL CURRIE / AFP

 

A munkáspárti politikus súlyos incidensnek minősítette a történteket, de hangsúlyozta, hogy a hatékony rendőrségi fellépésnek köszönhetően „a közvetlen veszélyhelyzet elmúlt".

A rendőrségi közlemény szerint a támadás a Heaton Park Hebrew Congregation nevű zsinagógánál történt. 

Members of the Ambulance service are pictured inside a Police cordon near Heaton Park Hebrew Congregation synagogue in Crumpsall, north Manchester, on October 2, 2025, following an incident at the synagogue. Four people were wounded Thursday in a car and stabbing incident outside a synagogue in northern Manchester, police said, adding the suspect had been shot. Police were alerted to the incident at 9:31 am (0831 GMT) and paramedics were treating "four members of the public with injuries caused by both the vehicle and stab wounds," the police said on X. (Photo by Paul Currie / AFP)
Óriási erővel vonultak ki a helyszínre a hatóságok - Fotó: PAUL CURRIE / AFP

A tájékoztatás szerint a feltételezett elkövető három embert autójával ütött el, a zsinagóga biztonsági őrét pedig megkéselte.

Az incidens a zsidó vallás legfontosabb ünnepe, a jóm-kipúr napján történt, amikor hívők sokasága látogatja a zsinagógákat – írja a BBC.

Egyre több a támadás Európában

Az Origo pár napja foglalkozott a témával, amely szerint az izraeli nyaralók és az Európában lakó zsidó közösségek első kézből tapasztalják meg, hogyan növekszik az antiszemitizmus. Az incidensek kapcsán azonban a nyugati média továbbra is hallgatásba burkolózik a növekvő antiszemitizmus kapcsán.

 

