Brutális támadás: medve tépte szét a gyanútlan férfit

Japánban ismét halálos medvetámadás történt. Egy 70 éves férfit találtak holtan Japánban, miután egy medve támadta meg gombaszedés közben. A tragédia az északi Ivate prefektúrában történt, ahol az utóbbi időben megszaporodtak a hasonló esetek.
A férfi szerda reggel ment az erdőbe, de nem tért vissza. A keresőcsapat másnap találta meg a testét, amelyen egyértelmű nyomai voltak egy medve támadásának. A hatóságok szerint ez már a hatodik halálos eset az idei évben, ami megegyezik a 2023-as rekorddal.
Nő a medvék száma Japánban
A Japán Környezetvédelmi Minisztérium adatai szerint a medvék egyre gyakrabban jelennek meg lakott területeken is. Ennek okai között a klímaváltozást és a vidéki népesség csökkenését említik. Idén eddig több mint száz ember sérült meg medvetámadás következtében.
A hatóságok arra figyelmeztetik a lakosságot, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek az erdőkben, és lehetőség szerint ne menjenek egyedül gombát szedni.