Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Donald Trump reagált Putyin állítására

medve

Brutális támadás: medve tépte szét a gyanútlan férfit

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Japánban ismét halálos medvetámadás történt. Egy 70 éves férfit találtak holtan Japánban, miután egy medve támadta meg gombaszedés közben. A tragédia az északi Ivate prefektúrában történt, ahol az utóbbi időben megszaporodtak a hasonló esetek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
medveJapánmedvetámadásveszély

A férfi szerda reggel ment az erdőbe, de nem tért vissza. A keresőcsapat másnap találta meg a testét, amelyen egyértelmű nyomai voltak egy medve támadásának. A hatóságok szerint ez már a hatodik halálos eset az idei évben, ami megegyezik a 2023-as rekorddal.

medve - Brown bear warning signs is installed along the Iwaobetsu River in Shari Town, Hokkaido, northern Japan, on October 3, 2025. On August 14, 2025, a hiker was fatally attacked by a brown bear on the trail to Mt. Rausu in Shiretoko. DNA testing determined that the bear that attacked the man was a mother bear that had been exterminated on the 15th of the same month. The mother bear had been spotted several times on the trail several days prior to the incident, not avoiding people and approaching them, suggesting that the attack may have been an attempt to feed the bear. Currently, access to Mt. Rausu remains restricted, and measures to prevent recurrence are being considered. ( The Yomiuri Shimbun ) (Photo by Ryoichiro Kida / The Yomiuri Shimbun via AFP)
Ismét támadott a medve Japánban - táblákkal figyelmeztetik a túrázókat a veszélyre
Fotó: RYOICHIRO KIDA / Yomiuri / AFP

Nő a medvék száma Japánban

A Japán Környezetvédelmi Minisztérium adatai szerint a medvék egyre gyakrabban jelennek meg lakott területeken is. Ennek okai között a klímaváltozást és a vidéki népesség csökkenését említik. Idén eddig több mint száz ember sérült meg medvetámadás következtében.

A hatóságok arra figyelmeztetik a lakosságot, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek az erdőkben, és lehetőség szerint ne menjenek egyedül gombát szedni.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!