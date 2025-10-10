Brutális támadás: medve tépte szét a gyanútlan férfit

A férfi szerda reggel ment az erdőbe, de nem tért vissza. A keresőcsapat másnap találta meg a testét, amelyen egyértelmű nyomai voltak egy medve támadásának. A hatóságok szerint ez már a hatodik halálos eset az idei évben, ami megegyezik a 2023-as rekorddal.

Ismét támadott a medve Japánban - táblákkal figyelmeztetik a túrázókat a veszélyre

Fotó: RYOICHIRO KIDA / Yomiuri / AFP

Nő a medvék száma Japánban

A Japán Környezetvédelmi Minisztérium adatai szerint a medvék egyre gyakrabban jelennek meg lakott területeken is. Ennek okai között a klímaváltozást és a vidéki népesség csökkenését említik. Idén eddig több mint száz ember sérült meg medvetámadás következtében.