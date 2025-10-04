Megint nagyot bukott a Nyugat, bizonyíték nélkül ítélkezett – pofára esett

A Franciaország által lefoglalt orosz tankerhajó ismét útra kelt – a hatóságok a kapitányt és az első tisztet is szabadon engedték. A hajót korábban azzal gyanúsították, hogy köze lehet a Dániában történt drónincidensekhez.

Tankerhajó Fotó: ost

Szabad a tankerhajó!

A Boracay nevű orosz olajtanker, amelyet a francia haditengerészet tartóztatott fel a dán drónriasztás után, most folytathatja útját. A hajó a francia Atlanti-partoktól indult tovább péntekre virradó éjjel a Szuezi-csatorna irányába – derül ki a hajókövető alkalmazásokból (Vesselfinder és Marine Traffic).

A France Info értesülései szerint a korábban őrizetbe vett kapitány és első tiszt már visszatérhetett a fedélzetre. Az ügyészség megerősítette, hogy mindkettőjüket szabadon bocsátották.

A francia haditengerészet még szeptember végén, a breton Île d’Ouessant szigete közelében tartóztatta fel a hajót, mivel gyanús eltéréseket találtak a hajó zászlójával és regisztrációjával kapcsolatban. A kapitányt azzal is megvádolták, hogy nem tudta hitelt érdemlően igazolni a hajó nemzetiségét, illetve hogy a tengeren nem engedelmeskedett a francia hatóságok hivatalos utasításainak.

Az ügyészség közölte: a kapitány ellen 2026. február 23-án indul bírósági eljárás, de a súlyosabb vádakat ejtették.

A vizsgálat során felmerült, hogy a tanker a „orosz árnyékflotta” része lehet – így nevezik azokat a hajókat, amelyekkel Moszkva állítólag a nyugati szankciókat megkerülve exportál olajat. A hatóságok szerint a Boracay valószínűleg Oroszországból Indiába tartott, rakományában nyersolajjal.

A hajó dán vizeken is áthaladt abban az időszakban, amikor több dán repülőtéren drónok okoztak zavarokat. Bár a nyugati média azonnal Oroszországot gyanúsította, a Kreml ezeket a vádakat „teljesen alaptalannak” nevezte.

Dán források szerint elképzelhető, hogy a drónokat valamelyik hajóról irányították, de semmilyen bizonyíték nem támasztja alá, hogy ehhez a Boracay-nak bármi köze lenne.

Most, hogy a kapitányt és legénységét szabadon engedték, a tanker ismét úton van – a történet pedig sokak szerint újabb példája annak, hogy a Nyugat gyorsan ítél, bizonyítékok nélkül.