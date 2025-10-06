Hírlevél

óceán

Jön a fagyhalál! Elképesztően merész dolgot állítanak a tudósok

Jobb lesz, ha gyorsan elraktározunk némi tüzelőt. Fát, szenet vagy palackos gázt, mert egy frissiben megjelent tanulmány szerint drámai éghajlatváltozás küszöbére értünk. A tudósok szerint az észak-atlanti áramlatok rendszere – az 1950-es évek óta veszít a stabilitásából, és egy kritikus küszöbérték átlépése egy új, „kis jégkorszakba” taszíthatja Európát.
Az észak-atlanti szubpoláris örvényrendszer a trópusokról az észak-atlanti térségbe szállítja a hőt, ennek köszönhetően alakult ki az általunk megszokott klíma Európában és Észak-Amerikában. Az áramlatok mozgásának lassulása vagy gyengülése nyomán hideg lesz a két kontinens észak részén. Kialakul egy regionális „kis jégkorszak”, mint amilyen az 1300 és 1850 között volt. Az utolsó kis jégkorszakban a folyók jegesedése sokáig tartott, a termés megtizedelődött, amikor az átlaghőmérséklet körülbelül 2 fokkal csökkent – állítja a tanulmány.

tanulmány
Merész dolgot állít egy tanulmány.
Fotó: SIMON JANKOWSKI / NurPhoto

Ezt mondja a tanulmány

A tanulmány szerzője, dr. Beatriz Arellano Nava, az Exeteri Egyetem fizikai oceanográfiai fakultásának előadója aggasztónak nevezte az eredményeket. 

Az „óceán szállítószalagjaként” jellemzett AMOC (Atlantic Meridional Overturning Circulation, Atlanti-óceáni Meridionális Áramlási Rendszer), amelynek a jól ismert Golf-áramlat is része, meleg vizet szállít az óceán felszínéhez közel, a trópusokról az északi féltekére, így Európa és az Egyesült Államok keleti partvidéke mérsékelt éghajlatú, azaz se nem túl meleg, se nem túl hideg.

A klímaváltozás miatt azonban a rendszer elérhet egy kritikus fordulópontot, és összeomolhat, ezzel az északi félteke nagy részét zord, fagyos telek sújthatják. 

A tanulmányhoz a kutatók az észak-atlanti régióban otthonos két kagylófajtahéjára összpontosítottak. A kagyló héja minden évben új növekedési sávot képez, és ennek a sávnak a szélessége évszázados környezeti viszonyokat tükröz – hasonlóan a fák évgyűrűihez. Más szóval, a héjak kémiai összetétele információt ad a tengervíz állapotáról, amelyben a kagyló nőtt. Az adatok szerint közeledhet egy fordulópont. Az első destabilizációs epizód a 20. század elején, az 1920-as évek előtt történt, míg a második, erősebb epizód 1950 körül kezdődött, és a mai napig tart. 

Ez arra utal, hogy katasztrofális, visszafordíthatatlan változások sorozata kezdődhet éghajlatunkban. Észak-Európában sokkal zordabb lehetnek a telek, míg az Egyesült Államok keleti partvidékén drámai tengerszint-emelkedés következhet be. 

A Science Advance folyóiratban megjelent tanulmány bizonyítékokat szolgáltat arra, hogy az Észak-Atlanti-óceán az elmúlt évtizedekben elvesztette stabilitását, és sebezhető.

