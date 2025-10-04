Nem hiszi el, de ez a macska a jövőbe lát! – Videón mutatjuk a csodát!

A menhelyről mentett fekete macska története olyan, mintha maga a sors írta volna. A Tarot kártya jóslás világában Cole az állatok és jóslás legbizarrabb találkozását képviseli, és rajongói szerint valóságos spirituális állat.
Cole kölyökként beteg és elhagyott volt, a menhelyen pedig egyszerűen „botlásveszélynek” nevezték. Örökbefogadása után azonban minden megváltozott: szerető társsá vált, és különleges képességeket fedeztek fel benne.
Gazdája, Emily Cook néhány éve figyelt fel arra, hogy Cole nem szétszedi a tarot kártyákat, hanem kiválasztja őket. Mintha tudatosan húzna, s a kiválasztott lapok egyre gyakrabban váltak valóra. A Tarot olvasás során előre jelezte munkahelyi gondokat, árulást, amelyek később tényleg megtörténtek.
Emily jutalmazással erősítette ezt a furcsa szokást, így a „szertartás” rendszeressé vált.
Ma már a közösségi médiában – TikTokon, Instagramon és YouTube-on – ezrek követik Cole jóslatait. A jövendőmondó macska annyira népszerű, hogy várólista van azokra, akik szeretnének tőle olvasást kapni.
Gazdája külön oldalt működtet, ahol kéréseket és adományokat fogad. De végső soron mindig Cole dönt: ha nem akarja, nem „keveri meg” a kártyákat. A rajongók szerint épp ettől különleges – mert a Tarot kártya jóslás egy fekete macska kezében sosem lesz hétköznapi.
A megdöbbentően valószerű esetről a Whatsthejam.com számolt be.