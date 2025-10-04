Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kaszás Nikolett barátja elárulta, hogy miért végezhetett magával a fiatal nő

macska

Nem hiszi el, de ez a macska a jövőbe lát! – Videón mutatjuk a csodát!

46 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy 7 éves fekete macska, Cole, meghökkentő pontossággal húzza a kártyákat. A Tarot kártya jóslás új sztárja a közösségi médiában tarol, ahol rajongók hada várja az olvasásait.
Link másolása
Vágólapra másolva!
macskatarot kártyamédiumsztár

A menhelyről mentett fekete macska története olyan, mintha maga a sors írta volna. A Tarot kártya jóslás világában Cole az állatok és jóslás legbizarrabb találkozását képviseli, és rajongói szerint valóságos spirituális állat.

Tarot kártya jóslás egy macska mancsából (illusztráció)
Tarot kártya jóslás egy macska mancsából (illusztráció)

Tarot kártya jóslás egy fekete macska mancsából

Cole kölyökként beteg és elhagyott volt, a menhelyen pedig egyszerűen „botlásveszélynek” nevezték. Örökbefogadása után azonban minden megváltozott: szerető társsá vált, és különleges képességeket fedeztek fel benne.

Gazdája, Emily Cook néhány éve figyelt fel arra, hogy Cole nem szétszedi a tarot kártyákat, hanem kiválasztja őket. Mintha tudatosan húzna, s a kiválasztott lapok egyre gyakrabban váltak valóra. A Tarot olvasás során előre jelezte munkahelyi gondokat, árulást, amelyek később tényleg megtörténtek.

Emily jutalmazással erősítette ezt a furcsa szokást, így a „szertartás” rendszeressé vált. 

Ma már a közösségi médiában – TikTokon, Instagramon és YouTube-on – ezrek követik Cole jóslatait. A jövendőmondó macska annyira népszerű, hogy várólista van azokra, akik szeretnének tőle olvasást kapni.

Gazdája külön oldalt működtet, ahol kéréseket és adományokat fogad. De végső soron mindig Cole dönt: ha nem akarja, nem „keveri meg” a kártyákat. A rajongók szerint épp ettől különleges – mert a Tarot kártya jóslás egy fekete macska kezében sosem lesz hétköznapi.

A megdöbbentően valószerű esetről a Whatsthejam.com számolt be.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!