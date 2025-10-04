Nem hiszi el, de ez a macska a jövőbe lát! – Videón mutatjuk a csodát!

A menhelyről mentett fekete macska története olyan, mintha maga a sors írta volna. A Tarot kártya jóslás világában Cole az állatok és jóslás legbizarrabb találkozását képviseli, és rajongói szerint valóságos spirituális állat.

Tarot kártya jóslás egy macska mancsából (illusztráció)

Tarot kártya jóslás egy fekete macska mancsából

Cole kölyökként beteg és elhagyott volt, a menhelyen pedig egyszerűen „botlásveszélynek” nevezték. Örökbefogadása után azonban minden megváltozott: szerető társsá vált, és különleges képességeket fedeztek fel benne.

Gazdája, Emily Cook néhány éve figyelt fel arra, hogy Cole nem szétszedi a tarot kártyákat, hanem kiválasztja őket. Mintha tudatosan húzna, s a kiválasztott lapok egyre gyakrabban váltak valóra. A Tarot olvasás során előre jelezte munkahelyi gondokat, árulást, amelyek később tényleg megtörténtek.

Emily jutalmazással erősítette ezt a furcsa szokást, így a „szertartás” rendszeressé vált.

Ma már a közösségi médiában – TikTokon, Instagramon és YouTube-on – ezrek követik Cole jóslatait. A jövendőmondó macska annyira népszerű, hogy várólista van azokra, akik szeretnének tőle olvasást kapni.

Gazdája külön oldalt működtet, ahol kéréseket és adományokat fogad. De végső soron mindig Cole dönt: ha nem akarja, nem „keveri meg” a kártyákat. A rajongók szerint épp ettől különleges – mert a Tarot kártya jóslás egy fekete macska kezében sosem lesz hétköznapi.

