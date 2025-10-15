Ilyet még a világ nem látott – komoly változás jöhet a taxizásban

A Google anyavállalatához tartozó Waymo és az Uber is 2026-ban indítaná el önvezető taxijait az angol nagyvárosban.

Már tesztelik az önvezető Jaguar taxikat Londonban

Fotó: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Ha sikerül, London lehet az első európai város, ahol sofőr nélküli taxit hívhatnak az utasok.

A brit kormány gyorsított engedélyezési programot hirdetett, hogy 2026 tavaszán megkezdődhessenek a kereskedelmi tesztek. Heidi Alexander közlekedési miniszter szerint az innováció új munkahelyeket teremthet, növelheti a biztonságot és megerősítheti a szigetország technológiai vezető szerepét – írja a Daily Mail.

A taxisok nem örülnek a konkurenciának

A Waymo a Jaguar Land Roverrel együttműködve alakították át a Jaguar I-Pace modelljeit, míg az Uber a londoni Wayve startuppal dolgozik együtt. Mindkét szolgáltatás egy mobilalkalmazáson keresztül lesz elérhető. A vállalatok szerint London kulcspiac lehet az európai terjeszkedésben. A Waymo statisztikái szerint járművei ötször kevesebb sérüléses balesetben érintettek, mint az emberi sofőrök, bár az USA-ban jelenleg drágább velük utazni, mint a hagyományos Uberrel. A kormány becslése szerint az autonóm járművek bevezetése 38 ezer munkahelyet teremthet és több tízmilliárd fonttal járulhat hozzá a gazdasághoz. A taxisok ugyanakkor nem örülnek a hír hallatán, sokan a munkájukat, a megélhetésüket féltik. Ha minden a tervek szerint halad, Londonban már 2026-ban megjelenhetnek az első sofőr nélküli taxik.