Waymo

Ilyet még a világ nem látott – komoly változás jöhet a taxizásban

Éles verseny bontakozik ki London utcáin. Ha minden a tervek szerint halad, a brit főváros lehet az első metropolisz Európában, ahol önvezető taxit hívhatunk az okostelefonunkról.
A Google anyavállalatához tartozó Waymo és az Uber is 2026-ban indítaná el önvezető taxijait az angol nagyvárosban.

A Waymo autonomous self-driving Jaguar electric vehicle is seen in Tempe, Arizona, on the outskirts of Phoenix, on September 15, 2025. (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP), taxi
Már tesztelik az önvezető Jaguar taxikat Londonban
Fotó: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Ha sikerül, London lehet az első európai város, ahol sofőr nélküli taxit hívhatnak az utasok. 

A brit kormány gyorsított engedélyezési programot hirdetett, hogy 2026 tavaszán megkezdődhessenek a kereskedelmi tesztek. Heidi Alexander közlekedési miniszter szerint az innováció új munkahelyeket teremthet, növelheti a biztonságot és megerősítheti a szigetország technológiai vezető szerepét – írja a Daily Mail.

A taxisok nem örülnek a konkurenciának

A Waymo a Jaguar Land Roverrel együttműködve alakították át a Jaguar I-Pace modelljeit, míg az Uber a londoni Wayve startuppal dolgozik együtt. Mindkét szolgáltatás egy mobilalkalmazáson keresztül lesz elérhető. A vállalatok szerint London kulcspiac lehet az európai terjeszkedésben. A Waymo statisztikái szerint járművei ötször kevesebb sérüléses balesetben érintettek, mint az emberi sofőrök, bár az USA-ban jelenleg drágább velük utazni, mint a hagyományos Uberrel. A kormány becslése szerint az autonóm járművek bevezetése 38 ezer munkahelyet teremthet és több tízmilliárd fonttal járulhat hozzá a gazdasághoz. A taxisok ugyanakkor nem örülnek a hír hallatán, sokan a munkájukat, a megélhetésüket féltik. Ha minden a tervek szerint halad, Londonban már 2026-ban megjelenhetnek az első sofőr nélküli taxik. 

 

