Taylor Swift akciója visszafelé sült el, most mindenki erről beszél

Az új album, a Life of a Showgirl megjelenését követően Taylor Swift egy különleges, kincsvadászatra emlékeztető kampánnyal lepte meg rajongóit: 12 városban elhelyezett „narancssárga ajtókhoz” kapcsolódó QR-kódokat kellett megtalálniuk, amelyek rövid videókat nyitottak meg - számol be a Futurism.

A narancs ajtó lett Taylor Swift új albumának legnagyobb rejtélye

Fotó: TIBRINA HOBSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Taylor Swift és az AI-botrány

Ezek közül azonban több klip is gyanúsnak bizonyult. A felvételeken a közösségi média felhasználói mesterséges intelligencia által generált hibákat fedeztek fel: elmosódott ujjak, hiányzó betűk, torz tárgyak és aránytalan alakok. Az egyik videóban például a pultos keze egy szalvétával olvad össze, egy másikban pedig a súlyzók formája tűnik valószerűtlennek.

A YouTube Shorts-ra feltöltött videókat azóta eltávolították, ám hivatalos magyarázatot még nem adtak. A közösségi médiában sokan kifogásolták, hogy egy ilyen hatalmas vagyonnal rendelkező művész miért választja a „könnyű utat”. Egy Reddit-felhasználó szerint „túl gazdag ahhoz, hogy ennyire olcsó megoldást válasszon”.

A rajongók különösen azért háborodtak fel, mert Taylor Swift korábban többször kiállt a művészek méltányos díjazása mellett. Most viszont – véleményük szerint – éppen az emberi kreativitást helyettesítő technológiát használta.

A botrány azért is érzékeny téma, mert Swift tavaly már egy másik AI-ügybe is belekeveredett: az X-en tömegesen terjedtek róla obszcén, mesterségesen generált képek. Az énekesnő akkor arról írt, hogy az ilyen deepfake-tartalmak valós veszélyt jelentenek a félretájékoztatás és a manipuláció miatt.