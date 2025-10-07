Hírlevél

Rendkívüli

Nukleáris katasztrófa fenyeget: atomerőművet támadtak az ukránok

Taylor Swift

Taylor Swift akciója visszafelé sült el, most mindenki erről beszél

A popvilág egyik legnagyobb sztárja újabb vitát kavart az interneten. Taylor Swift legújabb albuma promóciós videóiban mesterséges intelligencia jeleit vélték felfedezni a rajongók, akik szerint ez ellentmond az énekesnő korábbi elveinek.
Az új album, a Life of a Showgirl megjelenését követően Taylor Swift egy különleges, kincsvadászatra emlékeztető kampánnyal lepte meg rajongóit: 12 városban elhelyezett „narancssárga ajtókhoz” kapcsolódó QR-kódokat kellett megtalálniuk, amelyek rövid videókat nyitottak meg - számol be a Futurism.

NASHVILLE, TENNESSEE - OCTOBER 05: Fans attend Taylor Swift's "The Life Of A Show Girl" Orange Door Pop-Up at Grimey's on October 05, 2025 in Nashville, Tennessee. Tibrina Hobson/Getty Images/AFP (Photo by Tibrina Hobson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
A narancs ajtó lett Taylor Swift új albumának legnagyobb rejtélye
Fotó: TIBRINA HOBSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Taylor Swift és az AI-botrány

Ezek közül azonban több klip is gyanúsnak bizonyult. A felvételeken a közösségi média felhasználói mesterséges intelligencia által generált hibákat fedeztek fel: elmosódott ujjak, hiányzó betűk, torz tárgyak és aránytalan alakok. Az egyik videóban például a pultos keze egy szalvétával olvad össze, egy másikban pedig a súlyzók formája tűnik valószerűtlennek.

A YouTube Shorts-ra feltöltött videókat azóta eltávolították, ám hivatalos magyarázatot még nem adtak. A közösségi médiában sokan kifogásolták, hogy egy ilyen hatalmas vagyonnal rendelkező művész miért választja a „könnyű utat”. Egy Reddit-felhasználó szerint „túl gazdag ahhoz, hogy ennyire olcsó megoldást válasszon”.

A rajongók különösen azért háborodtak fel, mert Taylor Swift korábban többször kiállt a művészek méltányos díjazása mellett. Most viszont – véleményük szerint – éppen az emberi kreativitást helyettesítő technológiát használta.

A botrány azért is érzékeny téma, mert Swift tavaly már egy másik AI-ügybe is belekeveredett: az X-en tömegesen terjedtek róla obszcén, mesterségesen generált képek. Az énekesnő akkor arról írt, hogy az ilyen deepfake-tartalmak valós veszélyt jelentenek a félretájékoztatás és a manipuláció miatt.

Taylor Swift a Real Madridról énekelt: azonnal reagált a spanyol gigász. Részletek az Origo oldalán.

 

