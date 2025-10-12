Taylor Swift ikertestvére? A nő, akit mindenki összekever a világsztárral!

A Kansas államban élő Kelley Thrasher több mint tíz éve hallgatja, hogy megszólalásig hasonlít Taylor Swiftre. Szőke hajával, vörös rúzsával és karizmatikus kisugárzásával most minden figyelem rá irányul. 2024 júniusa óta, a Tortured Poets Department korszakban kezdett fellépni Swift-hasonmásként, és óránként mintegy 200 ezer forintot keres - számol be a New York Post.

Elképesztő a hasonlóság Taylor Swift és Kelley Thrasher között

Fotó: Instagram/itskelleythrasher

Egy váratlan találkozás indította be a karrierjét

Bár sokáig visszautasította az ötletet, hogy hasonmásként dolgozzon, egy véletlen találkozás Bruno Mars-szal mindent megváltoztatott. Az énekes azt tanácsolta neki, hogy „használja ki a lehetőséget”. Thrasher korábban tanár volt, de a hasonmásmunka miatt végül feladta a tanítást, és bébiszitterként dolgozik, hogy több ideje legyen a fellépésekre.

A Super Bowlon is összekeverték Taylor Swifttel

A 41 éves nő igazi showbiznisz-életet él: sminkes, stylist, kosztümök és rajongók kísérik. Egy Super Bowl-bulin például annyian hitték róla, hogy ő Taylor Swift, hogy még autogramokat is osztogatnia kellett. Egy alkalommal a Kansas City Chiefs meccsén még a helyi tévék is összekeverték a popsztárral.

„Nem szeretek senkit becsapni” – mégis imádják a gyerekek. Thrasher elárulta, eleinte kellemetlenül érezte magát, ha valaki azt hitte, ő az igazi Taylor Swift. Ma már inkább a pozitív oldalát látja: gyerekzsúrokon, céges rendezvényeken és jótékonysági eseményeken lép fel, és azt mondja, boldoggá teszi az embereket. „A gyerekek néha elhiszik, hogy Taylor jött el a szülinapjukra, aztán tíz perc múlva már a tortát akarják vágni.”

A hasonmás most újabb fellendülésre számít Taylor Swift és Travis Kelce eljegyzése után. „Ha Taylor valaha álruhás dublőrt keres az esküvőjére, én benne vagyok” – viccelődött Thrasher, aki mára nemcsak pénzt keres, hanem közössége kedvenc figurájává is vált.