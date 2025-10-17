Hírlevél

Taylor Swift-hisztéria: rajongók ostromolták meg az ikonikus festményt

Az amerikai énekesnő legújabb videóklipjének hatására özönlöttek rajongók Németországba. A wiesbadeni Hessische Landesmuseum Ophelia című festménye, amely Friedrich Heyser alkotása, nagyban emlékeztet Taylor Swift megújult vizuális ábrázolására. Az utóbbi időben a múzeum a szokásos látogatottságnak a sokszorosát realizálta. Sokak szerint ez a popkultúra és a klasszikus művészet meglepő kereszteződésének bizonyítéka.
Taylor Swift legújabb videójának hatására váratlanul megnőtt az érdeklődés a németországi Wiesbadenben található Hessische Landesmuseum iránt.

(FILES) US singer and songwriter Taylor Swift performs on stage as part of her Eras Tour in Lisbon on May 24, 2024. Pop icon Taylor Swift, recently engaged to Kansas City Chiefs star Travis Kelce, is a definite "maybe" to perform at the Super Bowl, NFL commissioner Roger Goodell told NBC's Today show on September 3, 2025. "We would always love to have Taylor play," Goodell said. "She is a special, special talent and obviously she would be welcome any time." (Photo by ANDRE DIAS NOBRE / AFP)
Taylor Swift koncert közben
Fotó: ANDRE DIAS NOBRE / AFP

A múzeum egyik különleges darabja, Friedrich Heyser Ophelia című festménye ugyanis erősen hasonlít az amerikai popénekesnő klipjében látható jelenetre, ahol Swift fehér ruhában, vízben fekszik. 

A rajongók Németország különböző részeiből, sőt, más országokból is érkeznek, hogy élőben láthassák az alkotást, aminek köszönhetően a múzeum látogatottsága megsokszorozódott. A múzeumvezetők örömmel fogadták a váratlan figyelmet, amely új közönséget hozott a klasszikus művészet világába – írja a Deutsche Welle.

Taylor Swift zenei ábrázolása

Bár a videó inspirációjáról nincs hivatalos megerősítés, sokan Heyser festményét vélik alapul szolgálni, nem pedig a híresebb, londoni Tate múzeumban őrzött John Everett Millais alkotását. A múzeum ezért úgy döntött, hogy november 2-án külön Ophelia-tematikájú tárlatvezetést szervez, ahol a festmény történetét, Shakespeare karakterét és Taylor Swift zenei ábrázolását is bemutatják. De ne siessenek, az esemény telt házas, így további időpontok beiktatása is felmerült. Ez az eset jól mutatja, hogy a popkultúra miként tudja közelebb hozni a klasszikus művészetet egy új generációhoz, és hogyan teremthet váratlan kapcsolatokat a művészeti világban.

 

 

