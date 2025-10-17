Taylor Swift-hisztéria: rajongók ostromolták meg az ikonikus festményt

Taylor Swift legújabb videójának hatására váratlanul megnőtt az érdeklődés a németországi Wiesbadenben található Hessische Landesmuseum iránt.

Taylor Swift koncert közben

Fotó: ANDRE DIAS NOBRE / AFP

A múzeum egyik különleges darabja, Friedrich Heyser Ophelia című festménye ugyanis erősen hasonlít az amerikai popénekesnő klipjében látható jelenetre, ahol Swift fehér ruhában, vízben fekszik.

A rajongók Németország különböző részeiből, sőt, más országokból is érkeznek, hogy élőben láthassák az alkotást, aminek köszönhetően a múzeum látogatottsága megsokszorozódott. A múzeumvezetők örömmel fogadták a váratlan figyelmet, amely új közönséget hozott a klasszikus művészet világába – írja a Deutsche Welle.

Taylor Swift zenei ábrázolása

Bár a videó inspirációjáról nincs hivatalos megerősítés, sokan Heyser festményét vélik alapul szolgálni, nem pedig a híresebb, londoni Tate múzeumban őrzött John Everett Millais alkotását. A múzeum ezért úgy döntött, hogy november 2-án külön Ophelia-tematikájú tárlatvezetést szervez, ahol a festmény történetét, Shakespeare karakterét és Taylor Swift zenei ábrázolását is bemutatják. De ne siessenek, az esemény telt házas, így további időpontok beiktatása is felmerült. Ez az eset jól mutatja, hogy a popkultúra miként tudja közelebb hozni a klasszikus művészetet egy új generációhoz, és hogyan teremthet váratlan kapcsolatokat a művészeti világban.