Rendkívüli

Dróninvázió: leállt a teljes reptér!

Taylor Swift

Taylor Swift mindent kitálal: új albuma Travis Kelcéről szól!

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Újabb fordulópont a népszerű énekesnő zenéjében és karrierjében. Taylor Swift új albuma személyesebb, mint valaha: a dalok Travis Kelcéhez kötődnek, és egy új korszakot nyitnak meg az énekesnő életében.
Taylor SwiftalbuménekesnőTravis Kelce

Taylor Swift új albuma, The Life of a Showgirl nemcsak a rajongókat, hanem a szakértőket is meglepte. Az énekesnő a turné alatt írta és vette fel a dalokat, amelyek egyértelműen Travis Kelcéhez és közös életükhöz kapcsolódnak.

Taylor Swift új albuma olyan dalokkal van átitatva, melyek az énekesnő életének fontos részeiről szólnak
Fotó: ANDRE DIAS NOBRE / AFP

Taylor Swift új albuma Travis Kelcéről mesél

Taylor Swift pénteken megjelent új albuma, The Life of a Showgirl azonnal hatalmas figyelmet keltett, hiszen több dala is Travis Kelcéhez köthető. Már a nyitó szám, The Fate of Ophelia arról szól, hogyan lépett be az NFL-sztár az életébe, és mentette meg őt a „melankólia tengerétől” – írja a Pagesix.com.

Az Opalite című dal Kelce születési dátumára és születési kövére utal, miközben arról mesél, hogyan változott meg Swift élete, amikor a sportoló mellé állt.

Egy másik szám, a Honey kifejezetten a játékos becéző szavaira reflektál, új jelentést adva az egyszerű megszólításnak. A dalszövegekben sorra bukkannak fel rejtett utalások Kelce személyére, a közös múltjukra és arra, hogyan alakult ki a kapcsolatuk.

US singer Taylor Swift performs on stage during "The Eras Tour" at the Hard Rock stadium in Miami Gardens, Florida, October 18, 2024. (Photo by CHANDAN KHANNA / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE / NO FRONT PAGE OR MAGAZINE POWER
Taylor Swift
Fotó: CHANDAN KHANNA / AFP / CHANDAN KHANNA / AFP

A rajongók szerint ez az album sokkal személyesebb és őszintébb, mint Taylor Swift korábbi számai. Míg Joe Alwynnal vagy Matty Healyvel folytatott kapcsolatai bizonytalanságot hoztak, Travis Kelce mellett az énekesnő végre egy támogató és büszke partnerre talált. Az egész lemez történetként rajzolja meg, hogy a sportoló végül valóban „megmentette” őt.

KANSAS CITY, MISSOURI - JANUARY 26: Taylor Swift celebrates with Travis Kelce #87 of the Kansas City Chiefs after defeating the Buffalo Bills 32-29 in the AFC Championship Game at GEHA Field at Arrowhead Stadium on January 26, 2025 in Kansas City, Missouri. Jamie Squire/Getty Images/AFP (Photo by JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Travis Kelce és Taylor Swift
Fotó: JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP /  

Zenei szakértők szerint The Life of a Showgirl fordulópont lehet Taylor Swift karrierjében. A lemez különlegessége, hogy Swift az Eras Tour feszített menetrendje közben, szabad hétvégéin írta és vette fel Európában. A dalok egyszerre tükrözik a turné élményeit és az új szerelem erejét.

(FILES) Travis Kelce #87 of the Kansas City Chiefs kisses Taylor Swift after defeating the San Francisco 49ers 25-22 in overtime during Super Bowl LVIII at Allegiant Stadium on February 11, 2024 in Las Vegas, Nevada. Pop superstar Taylor Swift and American football player Travis Kelce announced their engagement on August 26, 2025, setting the stage for a high-profile wedding for the celebrity couple. A joint post on their Instagram pages showed pictures of Kelce on one knee making his marriage proposal in a flower-laden garden, and then Swift, 35, displaying a large diamond ring. (Photo by Ezra SHAW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)
Travis Kelce Taylor Swift karjai között
Fotó: Ezra SHAW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP /  

A meglepetésbejelentés különösen személyesre sikerült, hiszen Swift vőlegényével és annak testvérével, a Kelce fivérekkel készített podcastban osztotta meg a hírt. Toby Koenigsberg professzor úgy véli, 

Swift diszkográfiájában mindig a fordulópontok bizonyultak a legfontosabbnak.

 Éppen ezért sokan úgy gondolják, hogy The Life of a Showgirl a legmeghatározóbb munkái közé fog tartozni – írja a CNN.

 

