Ezért érdemes minden nap tejterméket fogyasztani – nemcsak a csontjainak tesz jót!

A tejtermék nemcsak a kalcium és a fehérje forrása, hanem a tudatos, egészséges táplálkozás kulcseleme is lehet – különösen fermentált formában. A hangsúly az egyéni tolerancián és a minőségi, természetes alapanyagok választásán van. A modern táplálkozástudomány szerint a tejtermékek megfelelő fogyasztása nemcsak a testet, hanem a lelket is erősítheti - írja a Fox News.

A tejtermék mint természetes „szuperélelmiszer”

A szakértők szerint a fermentált tejtermék – például a joghurt, a kefir vagy a túró – nemcsak tápláló, hanem jótékony baktériumokat is tartalmaz, amelyek:

helyreállítják a bélflóra egyensúlyát,

támogatják az immunrendszert,

fokozzák a szerotonin- és dopamintermelést,

ezáltal javítják a hangulatot, az energiaszintet és az alvás minőségét.

A gondosan erjesztett tejtermékek olyan bioaktív anyagokat hoznak létre, amelyek természetes módon segítik a szervezet regenerációját. A modern tudomány ma már egyre inkább igazolja azt, amit a hagyományos étrendek évszázadok óta tudnak:

a fermentált élelmiszerek kulcsszerepet játszanak a testi és lelki jólétben.

Nem minden szervezet reagál egyformán

Fontos tudni, hogy bár a tejtermékek egészségesek lehetnek, nem mindenkinek előnyösek. A legújabb kutatások szerint a lakosság közel fele nehezen emészti a tejfehérjét vagy a laktózt, ami gyulladást, puffadást vagy emésztési panaszokat okozhat.

Ezért ajánlott:

fokozatosan visszavezetni a tejtermékeket az étrendbe,

előnyben részesíteni a fermentált, élőflórás változatokat (pl. joghurt, kefir),

kerülni a hozzáadott cukrot tartalmazó termékeket,

és természetes, aktív kultúrákat tartalmazó tejterméket választani.

A tejtermékek ideális kiegészítői lehetnek a rostban gazdag ételeknek – például:

natúr joghurt friss gyümölcsökkel és diófélékkel ,

kefir zöld turmixban ,

vagy túró zöldségekkel, paradicsommal, uborkával.

