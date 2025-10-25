Telefonmentes étterem, ahol nincs Facebook, csak valódi beszélgetés — Ön kibírná?

Az online világtól egyre jobban függő mindennapok közepette egy új trend hódít Amerikában: a telefonmentes étterem. A washingtoni Hush Harborban a vendégek már a belépéskor leadják mobiljukat, amit egy speciális tokba zárnak, így az est hátralévő részében sem görgetés, sem szelfizés nem zavarja meg a vacsorát. A cél egyszerű — visszahozni azt az időt, amikor az emberek egymás szemébe néztek, nem a kijelzőbe. – írja az USAtoday.

A Hush Harbor telefonmentes étterem vendégei újra felfedezik az offline együttlét örömét Fotó: JIM WATSON / AFP

A készülékeket nem veszik el — mindössze egy Yondr nevű mágneses tokba helyezik, amit a vendégek maguknál tarthatnak, de nem tudnak kinyitni a bent tartózkodás ideje alatt.

„Az emberek azt mondják, mennyire felszabadító érzés, hogy végre nem a kijelzőt nézik, hanem egymás szemébe tudnak nézni” — mesélte Harper.

A telefonmentes étterem koncepciója kezdetben sokakat meglepett, sőt voltak, akik szerint üzletileg is kockázatos ötlet lehet. De az ellenkezője történt: az új szabály igazi közösségi élményt teremtett. A vendégek beszélgetnek, nevetnek, társasjátékokat játszanak, és — a tulajdonos szerint — még szerelmek is szövődnek az asztaloknál.

A hely hangulata is tudatosan retró: tégla falak, olasz bőr fotelek, és egy kanapé, amely „pont olyan, mint a nagymamám nappalijában” — mondta Harper. Az étlapon Cajun vörösbabos rizs és „Mother Carole’s Angel Eggs” is szerepel, a bárban pedig különleges koktélokat kínálnak, például a Say Less nevű italban tequilát, lime-ot és licsiszörpöt kevernek.

Telefonmentes étterem — új trend a digitális detox jegyében

A Hush Harbor nemcsak egy vacsorahely, hanem egy mozgalom része is. Harper szerint az emberek ki vannak éhezve a valódi kapcsolódásra, és az offline pillanatok egyre nagyobb értéket képviselnek.

Ha valaki mégis sürgős hívást kapna, a személyzet készséggel kinyitja a tokot, és a vendég egy külön kijelölt „telefonzónában” intézheti a dolgát, mielőtt visszatér az asztalhoz.

Harper azt reméli, hogy a telefonmentes étterem példája másokat is inspirál majd — hiszen néha a legnagyobb luxus egyszerűen csak jelen lenni.

