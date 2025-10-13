A Telegram alapítója egyetlen videóval csinált világbotrányt – itt a felvétel

A kazahsztáni ökológiai minisztérium hétfőn közölte, hogy nem találtak szabálysértést Pavel Durov, a Telegram üzenetküldő alapítója ügyében, aki néhány nappal ezelőtt egy videót posztolt arról, ahogy megfürdik a Kolszaj-tóban.

„A helyszíni vizsgálat megállapította, hogy a tónál nem voltak elhelyezve fürdést tiltó táblák, így Durov nem sértette meg az előírásokat. Az eset véletlen volt, és semmilyen ökológiai kárt nem okozott” – áll a minisztérium közleményében.

Korábban a kazah sajtó arról számolt be, hogy a milliárdos vállalkozót akár 70 dollárra is megbírságolhatják, mivel a Kolszaj-tavak területe különleges természetvédelmi státuszú.

Durov október 7-én töltött fel egy videót a Telegram-csatornájára, amelyen látható, ahogy zene kíséretében kijön a jeges vizű tóból, majd annyit ír: „Jó volt az úszás.”

A kazah környezetvédelmi hatóság azonban most tisztázta: a fürdés nem sértett semmilyen törvényt, mivel a helyszínen nem volt tiltó tábla, és a természetes környezetben sem okozott kárt - írta meg a Lenta.