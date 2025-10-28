Terápiás kutya mentette meg egy nő életét – az orvosok már rég lemondtak róla

Egy 39 éves floridai nő életveszélyes állapotból épült fel, a gyógyulásban egy terápiás kutya játszotta a kulcsszerepet. Priscilla Timmons súlyos tüdőembóliában szenvedett, a betegség szövődményei tovább rontották a helyzetet: az orvosok szerint a túlélési esélye csupán 10 százalék volt – számol be a People magazin.

A terápiás kutya kulcsfontosságú lehet a betegek gyógyulásában (illusztráció) - Fotó: DANIEL CARDENAS / ANADOLU

Scrunchie, a terápiás kutya

Miután 21 napig küzdöttek az életéért az intenzív osztályon, az orvosok mesterséges kómába helyezték a nőt, és közölték családjával a szomorú hírt, hogy szerint már-már kilátástalan a helyzet. Egy alkalommal azonban, amikor bevitték hozzá a Scrunchie nevű terápiás kutyát, az állat hozzábújt a nő kezéhez, aki megmozdította az ujjait. Később a nő elmondta, hogy már korábban is hallott hangokat, de képtelen volt megmozdulni.

Amikor éreztem a mancsa érintését, először tudtam mozgatni az ujjaimat és felemelni a kezemet. Mivel nagy kutyabarát vagyok, ez adott motivációt.

Egyre több kutatás mutatja ki, hogy a terápiás kutyáknak rendkívüli szerepe lehet a felépülésben. A kutya-beteg kapcsolat erős érzelmi támaszt nyújt, és elindíthatja vagy felgyorsíthatja a gyógyulási folyamatot.