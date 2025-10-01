Térdfájdalom kínozza? Íme a titok, amit eddig senki nem mondott el

A térd az egyik legösszetettebb ízületünk, amely minden egyes lépésnél a teljes testsúlyt viseli. Már egy átlagos séta során is a testtömeg másfélszeresének megfelelő terhelést kap. Nem csoda, hogy sokan már a harmincas éveikben tapasztalják a reggeli merevséget, a változó időjárásra jelentkező sajgást vagy a guggolás nehézségét.
A térdfájdalmak kialakulásában szerepet játszhat a sport, a fizikai munka, a túlsúly, bizonyos autoimmun betegségek és az öröklött hajlam is. Ha a környező izmok – a combfeszítők, combhajlítók, farizmok és a vádli – nem működnek megfelelően együtt, az extra terhelést ró a térdre, ami hosszú távon porckopáshoz és akár műtéti beavatkozáshoz vezethet.
Az orvosok szerint heti 3–4 alkalommal, 15 percnyi célzott gyakorlatsorral sokat tehetünk a térd egészségéért. Az alábbi mozdulatok otthon, eszköz nélkül is végezhetők:
A rendszeres edzés nemcsak az izmokat erősíti, hanem fokozza az ízületet „kenő” szinoviális folyadék termelését is, amely
csökkenti a merevséget és a gyulladást.
Emellett javul a propriocepció, vagyis a test tudatalatti térérzékelése, amely csökkenti az esések kockázatát.
Bár a legtöbb kutatás az idősebb korosztály térderősítését vizsgálta, szakemberek szerint már a harmincas évektől érdemes elkezdeni a célzott gyakorlatokat.
Ez az az időszak, amikor lassan csökken az izomtömeg és a csontsűrűség, így a megelőzés kulcsfontosságú.
Összességében a térd rendszeres edzésével és a környező izmok erősítésével hosszú évekkel késleltethetjük a fájdalmak megjelenését, és aktívan tarthatjuk magunkat idős korban is. Ahogy egy szakértő fogalmazott:
Légy kedves a térdedhez – hiányozni fog, ha már nem működik.
