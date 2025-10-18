Bravúros felfedezés: a forradalmian új módszer gyógyszer és műtét nélkül gyógyít

A FoxNews tájékoztatása szerint, egy friss koreai kutatás új reményt hozhat azok számára, akik évek óta küzdenek a térdfájással. A tanulmány szerint alacsony dózisú sugárkezeléssel hatékonyan és biztonságosan csökkenthetők az ízületi gyulladás okozta panaszok – mindezt mellékhatások nélkül .
Sugárkezelés – nem csak daganatos betegeknek
A Szöuli Egyetem kutatói 114 pácienst vontak be a vizsgálatba, akik enyhe vagy közepes fokú térdízületi porckopásban szenvedtek. A résztvevők közül sokan már kipróbálták a fájdalomcsillapítókat, de tartós javulást nem tapasztaltak.
A kutatás eredményei szerint:
- A sugárkezelt betegek 70%-a jelentős javulásról számolt be.
- Csökkent a fájdalom, javult az ízületi mozgás és a fizikai aktivitás.
- Nem tapasztaltak mellékhatásokat vagy szövődményeket.
A térdfájás új kezelési iránya
A szakemberek szerint a térdfájás enyhítésére szolgáló alacsony dózisú sugárkezelés biztonságos és hatékony lehetőség azok számára, akiknél a gyógyszeres terápia vagy az injekciók nem hoznak eredményt.
Dr. Byoung Hyuck Kim, a kutatás vezetője szerint ez az eljárás akár évekkel is
kitolhatja a térdprotézis-beültetés szükségességét, különösen azoknál, akiknél a porcszövet még nem pusztult el teljesen.
A szakértők tanácsa
A kutatók szerint a sugárkezelést életmódbeli változtatásokkal együtt érdemes alkalmazni, például:
- testsúlycsökkentés,
- rendszeres mozgás,
- gyógytorna és fizioterápia.
Ezekkel kombinálva az új módszer még hatékonyabb lehet a térdfájás enyhítésében és az életminőség javításában.