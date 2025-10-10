Hírlevél

Rendkívüli

Itt van Putyin nagy bejelentése: így fogja lezárni a háborút

zsinagóg

A manchesteri zsinagóga terroristájának apja megtörte a csendet

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Megrázta a világ zsidó közösségét a múlt heti mészárlás a manchesteri Heaton Park Héber Gyülekezet zsinagógájánál. A Jóm Kippur alatt történt vérengzés elkövetőjének, a terrorista Jihad Al-Shamie-nek az édesapja most megszólalt fia gyilkos ámokfutásáról.
Október elején sokkoló terrortámadás történt Manchesterben, amikor egy férfi autóval hajtott a tömegbe, majd késsel támadt a hívőkre.

MANCHESTER, UNITED KINGDOM - OCTOBER 03: Police look for clues at the scene following a stabbing at Heaton Park Hebrew Congregation synagogue in Manchester, United States on October 03, 2025. A security guard was stabbed, and three people were injured, while the suspect was shot by police during the incident. Giannis Alexopoulos / Anadolu (Photo by Giannis Alexopoulos / Anadolu via AFP), terror
A manchesteri Heaton Park Hebrew Congregation zsinagógánál történt a terrortámadás
Fotó: GIANNIS ALEXOPOULOS / ANADOLU

 

Két ember meghalt, négyen súlyosan megsérültek a Jóm Kippur imádsága alatt. 

Az elkövető Jihad Al-Shamie volt, akit a brit rendőrök lelőttek. A terrorista édesapja, Faraj Al-Shamie tegnap végre megtörte a csendet egy Facebook-bejegyzésben – írja a Mirror.

Megrázta az apát fia terrortámadása

„A közelmúlt tragikus terrortámadása mély fájdalmat okozott családunknak és az áldozatok családjainak egyaránt. Szívünk és imáink velük vannak. Senkinek sem szabadna ilyen szenvedést átélnie” – írta közösségi oldalán Faraj Al-Shamie. A 74 éves férfi, aki sebészként dolgozik egy kórházban, Manchester városát a „multikulturális béke és szolidaritás valódi szellemiségének” megtestesítőjeként írta le.

Az apa hozzátette: „Manchester mindig is – és ma is – a közösség és az együttélés ragyogó példája volt, ahol muszlimok, keresztények, zsidók és minden vallású ember egymás mellett él tisztelettel és harmóniában. Évek óta itt élve büszkén mondhatom, hogy ez a város valóban a multikulturális béke és szolidaritás szellemét testesíti meg. Senkinek sem szabadna ilyen szenvedést átélnie. Mindannyiunknak együtt kell kiállnunk – egységben, éberen és együttérzően –, hogy megelőzzük az ilyen cselekedeteket, és megvédjük közösségeink békéjét” – írta.

Közben kiderült, Faraj korábban az oldalán dicsérte a Hamaszt és az Izrael elleni október 7-i terrortámadásokat, de ezt a Facebookon tegnap közzétett posztjában nem említette.

 

