A manchesteri zsinagóga terroristájának apja megtörte a csendet

Október elején sokkoló terrortámadás történt Manchesterben, amikor egy férfi autóval hajtott a tömegbe, majd késsel támadt a hívőkre.

A manchesteri Heaton Park Hebrew Congregation zsinagógánál történt a terrortámadás

Fotó: GIANNIS ALEXOPOULOS / ANADOLU

Két ember meghalt, négyen súlyosan megsérültek a Jóm Kippur imádsága alatt.

Az elkövető Jihad Al-Shamie volt, akit a brit rendőrök lelőttek. A terrorista édesapja, Faraj Al-Shamie tegnap végre megtörte a csendet egy Facebook-bejegyzésben – írja a Mirror.

Megrázta az apát fia terrortámadása

„A közelmúlt tragikus terrortámadása mély fájdalmat okozott családunknak és az áldozatok családjainak egyaránt. Szívünk és imáink velük vannak. Senkinek sem szabadna ilyen szenvedést átélnie” – írta közösségi oldalán Faraj Al-Shamie. A 74 éves férfi, aki sebészként dolgozik egy kórházban, Manchester városát a „multikulturális béke és szolidaritás valódi szellemiségének” megtestesítőjeként írta le.

Az apa hozzátette: „Manchester mindig is – és ma is – a közösség és az együttélés ragyogó példája volt, ahol muszlimok, keresztények, zsidók és minden vallású ember egymás mellett él tisztelettel és harmóniában. Évek óta itt élve büszkén mondhatom, hogy ez a város valóban a multikulturális béke és szolidaritás szellemét testesíti meg. Senkinek sem szabadna ilyen szenvedést átélnie. Mindannyiunknak együtt kell kiállnunk – egységben, éberen és együttérzően –, hogy megelőzzük az ilyen cselekedeteket, és megvédjük közösségeink békéjét” – írta.

Közben kiderült, Faraj korábban az oldalán dicsérte a Hamaszt és az Izrael elleni október 7-i terrortámadásokat, de ezt a Facebookon tegnap közzétett posztjában nem említette.