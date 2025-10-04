Hírlevél

Rendkívüli

Sokkoló felvétel! – videón mutatjuk, ahogy ellepték a drónok Németország légterét

zsinagóg

Döbbenetes dolog derült ki a manchesteri terroristáról – íme a részletek!

Két halálos áldozatot követelt a brutális támadás egy manchesteri zsinagógánál a Jom Kippur napján. A terrorista merénylőről kiderült, hogy korábban nemi erőszak gyanújával állt rendőrségi óvadék alatt. A hatóságok szerint semmi sem utalt arra, hogy Jihad Al-Shamie terrortámadásra készült volna.
zsinagógarabEgyesült Királyságterroristazsidó közösségManchester

Rendőrségi óvadék alatt állt nemi erőszak ügyében az a férfi, aki csütörtökön halálos terrorista támadást hajtott végre a manchesteri Heaton Park zsinagóga előtt a Jom Kippur idején – erősítették meg hivatalos források.

Armed police officers stand with their weapons inside a Police cordon near Heaton Park Hebrew Congregation synagogue in Crumpsall, north Manchester, on October 2, 2025, following an incident at the synagogue. Four people were injured and a suspected perpetrator shot by police Thursday after and a car was driven towards people outside a synagogue in Manchester, northern England, and one person was stabbed, officials said. Greater Manchester Police declared a "major incident" shortly after 9:30am (0830 GMT) after officers were called to the Heaton Park Hebrew Congregation Synagogue in the Crumpsall neighbourhood of the city. (Photo by Paul Currie / AFP), terrorista
A manchesteri terrorista szíriai bevándorló volt, a rendőrök 7 perccel a támadás után lelőtték
Fotó: PAUL CURRIE / AFP

A 35 éves, szíriai származású Jihad Al-Shamie brit állampolgár volt. 

A férfi fekete kisautójával hajtott a zsidó gyülekezet tagjai közé, majd késsel esett neki a híveknek. A támadásban ketten, Adrian Daulby (53) és Melvin Cravitz (66) életüket vesztették, további három sérült válságos állapotban került kórházba. A terrorsitát a rendőrség hét percen a támadás után lelőtte – írja a Mirror.

A terrorista nem állt megfigyelés alatt

Úgy tudni, hogy Al-Shamie kisgyermekként érkezett az Egyesült Királyságba, és 2006-ban, 16 éves korában kapta meg a brit állampolgárságot. A hatóságok szerint az arab férfi neve nem szerepelt terrorelhárítási nyilvántartásokban, és nem állt megfigyelés alatt. Korábban angolt és számítógépes ismereteket tanított magántanárként. Szomszédai visszahúzódó életmódúnak írták le, aki gyakran edzett a kertben, váltogatta ruházatát, és nem beszélt senkivel.

Rabbi Daniel Walker, a zsinagóga vezetője elmondta: a támadó azt kiabálta, hogy „elkaplak titeket”, miközben megpróbált betörni az épületbe, ahol sok hívő tartózkodott. Amúgy a terrorista családja közleményben ítélte el a „gyalázatos tettet”, és együttérzését fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak.

 

