Döbbenetes dolog derült ki a manchesteri terroristáról – íme a részletek!

Rendőrségi óvadék alatt állt nemi erőszak ügyében az a férfi, aki csütörtökön halálos terrorista támadást hajtott végre a manchesteri Heaton Park zsinagóga előtt a Jom Kippur idején – erősítették meg hivatalos források.

A manchesteri terrorista szíriai bevándorló volt, a rendőrök 7 perccel a támadás után lelőtték

Fotó: PAUL CURRIE / AFP

A 35 éves, szíriai származású Jihad Al-Shamie brit állampolgár volt.

A férfi fekete kisautójával hajtott a zsidó gyülekezet tagjai közé, majd késsel esett neki a híveknek. A támadásban ketten, Adrian Daulby (53) és Melvin Cravitz (66) életüket vesztették, további három sérült válságos állapotban került kórházba. A terrorsitát a rendőrség hét percen a támadás után lelőtte – írja a Mirror.

A terrorista nem állt megfigyelés alatt

Úgy tudni, hogy Al-Shamie kisgyermekként érkezett az Egyesült Királyságba, és 2006-ban, 16 éves korában kapta meg a brit állampolgárságot. A hatóságok szerint az arab férfi neve nem szerepelt terrorelhárítási nyilvántartásokban, és nem állt megfigyelés alatt. Korábban angolt és számítógépes ismereteket tanított magántanárként. Szomszédai visszahúzódó életmódúnak írták le, aki gyakran edzett a kertben, váltogatta ruházatát, és nem beszélt senkivel.

Rabbi Daniel Walker, a zsinagóga vezetője elmondta: a támadó azt kiabálta, hogy „elkaplak titeket”, miközben megpróbált betörni az épületbe, ahol sok hívő tartózkodott. Amúgy a terrorista családja közleményben ítélte el a „gyalázatos tettet”, és együttérzését fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak.