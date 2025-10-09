Terroristák akarták meggyilkolni a belga miniszterelnököt

Ketten jelenleg a rendőrségen vannak kihallgatáson, holnap pedig a vizsgáló bíró elé állítják őket, aki dönt a letartóztatásukról. A harmadikat szabadon engedték – közölte Ann Fransen szövetségi ügyész a terroristák kapcsán. Az ügyészség eljárást indított többek között merényletkísérlet és terrorcsoport tevékenységében való részvétel gyanúja miatt. A bizonyítékok szerint a támadás célja dzsihadista ihletésű merénylet lett volna politikai vezetők ellen.

Terroristák merényletet terveztek Bart De Wever ellen (Fotó: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Terroristák támadtak volna

Maxime Prévot külügyminiszter is megerősítette, hogy a tervezett merénylet célpontja Bart De Wever miniszterelnök volt.

„Ez a hír mélyen sokkoló – írta közösségi oldalán. – Teljes támogatásomat fejezem ki a miniszterelnöknek és családjának, valamint hálámat a gyors és hatékony rendőri és igazságszolgáltatási beavatkozásért.”

A házkutatások során házilag készített robbanószerkezetet találtak, amely egy IED-re hasonlított, de még nem volt működőképes.

Egy másik gyanúsítottnál fémgolyókat tartalmazó táskát és 3D-nyomtatót is találtak, amelyet a merénylethez szükséges alkatrészek előállítására lehetett volna használni. A nyomozás szerint a cél egy drón létrehozása volt, amelyre a „rakományt” akarták erősíteni.

Annelies Verlinden igazságügyi miniszter hangsúlyozta: „Nincs helye megfélemlítésnek és erőszaknak a társadalmunkban.” Mathieu Bihet és Theo Francken politikusok is támogatásukról biztosították De Wevert, kiemelve a drónok és az iszlamizmus veszélyeit.

Belgiumban a terrorfenyegetettség szintje továbbra is „súlyos”, vagyis három a négyfokozatú skálán, ami azt jelenti, hogy egy támadás „lehetséges és valószínű”. Az Ocam szerint a fenyegetettség szintje 2023. október 16. óta változatlan.