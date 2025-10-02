Vérfürdő a zsinagógánál: így zajlott a terrortámadás

A terrortámadás a Heaton Park Hebrew Congregation zsinagógánál zajlott, ahol a hívők a zsidóság legszentebb ünnepére, Jóm Kippurra gyűltek össze. A támadó előbb egy autóval hajtott a járókelők közé, majd késsel kezdett ámokfutásba, megsebesítve több embert és halálos sebet ejtve két közösségi tagon - írja a DailyStar.

A terrortámadás helyszínét percek alatt ellepték a fegyveres rendőrök Manchesterben Fotó: GIANNIS ALEXOPOULOS / ANADOLU

Hősies rabbi akadályozta meg a még nagyobb vérontást

Szemtanúk szerint a férfi a zsinagóga ajtaját próbálta betörni, de Daniel Walker rabbi vérző ruhában is bátran cselekedett: sikerült elbarikádoznia a bejáratot, megakadályozva, hogy a támadó bejusson az imádkozók közé.

A rendőrség hét perc alatt véget vetett a terrortámadásnak

A riasztást követően a fegyveres rendőrök perceken belül a helyszínre értek, és a veszélyesnek tűnő férfit, aki hamis robbanómellényt viselt, 09:38-kor lelőtték, mindössze hét perccel az első hívás után. A Greater Manchester rendőrség ekkor kiadta a legmagasabb fokozatú riasztást, amelyet akkor alkalmaznak, amikor fegyveres, több embert célba vevő terrortámadás zajlik.

Politikai reakciók és biztonsági intézkedések

A brit miniszterelnök, Sir Keir Starmer azonnal visszautazott Londonba, és összehívta a Cobra-válságtanácskozást. Bejelentette, hogy országszerte megerősítik a zsinagógák védelmét. A politikai spektrum minden szereplője elítélte a vérengzést, és szolidaritásukat fejezték ki a zsidó közösséggel.

Növekvő antiszemitizmus árnyékában

A Community Security Trust adatai szerint az idei év első felében több mint 1500 antiszemita incidenst regisztráltak az Egyesült Királyságban. Sokak szerint a mostani tragédia csak idő kérdése volt, hiszen a retorika egyre inkább erőszakba fordul.

