Rendkívüli

Ultimátumot kapott Zelenszkij, ha nem tárgyal, Ukrajna megszűnhet létezni

feladat

Botrány! Terrortámadást szerveztek Moszkvában – mutatjuk, kik álltak mögötte!

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Az FSB munkatársainak Moszkvában sikerült megelőzniük egy merényletet, amelynek célpontja egy magas rangú orosz védelmi minisztériumi tiszt lett volna – írja a Monslenta hétfőn.
feladattitkosszolgálatISIS

A lap közlése szerint a terrortámadás szervezői között ukrán titkosszolgálatok és az Iszlám Állam (ISIS) is szerepeltek.

terrortámadás
Terrortámadást terveztek Moszkvában.

Terrortámadást szerveztek

Összesen négy gyanúsítottat tartóztattak le: három orosz állampolgárt, valamint egy közép-ázsiai férfit, akit az ISIS toborzott.

A közép-ázsiai férfi feladata az lett volna, hogy végrehajtsa a merényletet a védelmi minisztérium egyik tisztje ellen.

 

