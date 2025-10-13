Botrány! Terrortámadást szerveztek Moszkvában – mutatjuk, kik álltak mögötte!

Az FSB munkatársainak Moszkvában sikerült megelőzniük egy merényletet, amelynek célpontja egy magas rangú orosz védelmi minisztériumi tiszt lett volna – írja a Monslenta hétfőn.
A lap közlése szerint a terrortámadás szervezői között ukrán titkosszolgálatok és az Iszlám Állam (ISIS) is szerepeltek.
Terrortámadást szerveztek
Összesen négy gyanúsítottat tartóztattak le: három orosz állampolgárt, valamint egy közép-ázsiai férfit, akit az ISIS toborzott.
A közép-ázsiai férfi feladata az lett volna, hogy végrehajtsa a merényletet a védelmi minisztérium egyik tisztje ellen.
