New York-i terrortámadás: nyolcan meghaltak a gázolásos merényletben

A New York-i terrortámadás az USA egyik legmegrázóbb gázolásos merénylete volt. A Halloween-napi támadás célpontja civilek voltak, a következmények pedig súlyosak lettek.

Október 31-én történt a gázolásos merénylet, a 2017-es New York-i terrortámadás Fotó: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

New York-i terrortámadás: az áldozatok turisták és diákok voltak

2017. október 31-én egy 29 éves üzbég származású férfi bérelt teherautóval hajtott a Hudson River bicikliút zsúfolt szakaszára Manhattanben. A New York-i gázolásos terrortámadás során több mint húsz embert ütött el:

nyolcan meghaltak, tizennyolcan megsérültek. A férfi „Allahu Akbar!” kiáltással rohant a tömegbe, köztük diákok és turisták közé

– számolt be a Sky News.

Fotó: WANG YING / NurPhoto

Az áldozatok között öt argentin férfi és egy belga nő is volt. Az argentin turisták osztálytalálkozójukat ünnepelni érkeztek New Yorkba, a nő pedig családjával kirándult Manhattanben. A gázolásos merénylet helyszínén két helyi diák és két iskolai dolgozó is megsérült. A teherautó végül egy iskolabusznak ütközött, mielőtt a lövöldözés elkezdődött volna – olvasható a Fox News cikkében.

Fotó: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Lövöldözés Manhattanben

A támadó kiszállt a járműből, majd lövöldözni kezdett Manhatten utcáin. A rendőrök meglőtték és elfogták. A helyszínen ISIS-zászlókat és arab nyelvű üzeneteket találtak, amelyek megerősítették a terrortámadás az USA-ban elkövetett jellegét.

Fotó: LI MUZI / NurPhoto

Kiderült, hogy a férfi évek óta radikalizálódott, az ISIS propagandájának hatására hűséget is fogadott a terrorszervezetnek. Hónapokon át készült a támadásra, teherautót is bérelt a merénylet végrehajtására. A kórházban az FBI-nak büszkén vállalta tettét, és kijelentette, hogy az ISIS vezetőjének felhívására cselekedett.

Fotó: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Példátlan büntetés a támadó nyolcszoros életfogytiglanit kapott

A New York-i terrortámadás elkövetőjét 2023-ban állították bíróság elé. A zsűri bűnösnek találta, a bíró pedig nyolc egymást követő életfogytiglani büntetést és további 260 év szabadságvesztést szabott ki rá. Ezzel biztosították, hogy a gázolásos merénylet elkövetője soha többé ne kerülhessen szabadlábra – olvasható az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumának oldalán.