merénylet

New York-i terrortámadás: nyolcan meghaltak a gázolásos merényletben

Vérfürdővé vált egy halloweeni délután 2017-ben Manhattanben. A New York-i terrortámadás során egy férfi teherautóval hajtott emberek közé, majd lövöldözés tört ki. A tragédia nyolc ember életét követelte.
merényletManhattanterrortámadás

A New York-i terrortámadás az USA egyik legmegrázóbb gázolásos merénylete volt. A Halloween-napi támadás célpontja civilek voltak, a következmények pedig súlyosak lettek.

Október 31-én történt a gázolásos merénylet, a 2017-es New York-i terrortámadás, NEW YORK, NY - NOVEMBER 01: Port Authority police patrol near where a truck crashed in what is being described as a terrorist attack in lower Manhattan the morning after the event on November 1, 2017 in New York City. Eight people were killed and 12 were injured on Tuesday afternoon when suspect 29-year-old Sayfullo Saipov, a legal resident from Uzbekistan, intentionally drove a truck onto a bike path in lower Manhattan. Spencer Platt/Getty Images/AFP (Photo by SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Október 31-én történt a gázolásos merénylet, a 2017-es New York-i terrortámadás Fotó: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

New York-i terrortámadás: az áldozatok turisták és diákok voltak

2017. október 31-én egy 29 éves üzbég származású férfi bérelt teherautóval hajtott a Hudson River bicikliút zsúfolt szakaszára Manhattanben. A New York-i gázolásos terrortámadás során több mint húsz embert ütött el:

nyolcan meghaltak, tizennyolcan megsérültek. A férfi „Allahu Akbar!” kiáltással rohant a tömegbe, köztük diákok és turisták közé

 – számolt be a Sky News.

Police officers are seen near the site of an attack in lower Manhattan that New York City Mayor Bill de Blasio called on Tuesday a truck attack near the World Trade Center &quot;an act of terror,&quot; in which eight people were killed and a dozen more injured. New York City, NY - Tuesday October 31, 2017. (Photo by Wang Ying / NurPhoto via AFP)
Fotó: WANG YING / NurPhoto

Az áldozatok között öt argentin férfi és egy belga nő is volt. Az argentin turisták osztálytalálkozójukat ünnepelni érkeztek New Yorkba, a nő pedig családjával kirándult Manhattanben. A gázolásos merénylet helyszínén két helyi diák és két iskolai dolgozó is megsérült. A teherautó végül egy iskolabusznak ütközött, mielőtt a lövöldözés elkezdődött volna – olvasható a Fox News cikkében.

NEW YORK, NY - NOVEMBER 01: The crashed vehicle used in what is being described as a terrorist attack sits in lower Manhattan the morning after the event on November 1, 2017 in New York City. Eight people were killed and 12 were injured on Tuesday afternoon when suspect 29-year-old Sayfullo Saipov, a legal resident from Uzbekistan, intentionally drove a truck onto a bike path in lower Manhattan. Spencer Platt/Getty Images/AFP (Photo by SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Fotó: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Lövöldözés Manhattanben

A támadó kiszállt a járműből, majd lövöldözni kezdett Manhatten utcáin. A rendőrök meglőtték és elfogták. A helyszínen ISIS-zászlókat és arab nyelvű üzeneteket találtak, amelyek megerősítették a terrortámadás az USA-ban elkövetett jellegét.

Police officers stand guard near the site of an attack in lower Manhattan that New York City Mayor Bill de Blasio called on Tuesday a truck attack near the World Trade Center &quot;an act of terror,&quot; in which eight people were killed and a dozen more injured. New York City, NY - Tuesday October 31, 2017. (Photo by Li Muzi / NurPhoto via AFP)
Fotó: LI MUZI / NurPhoto

Kiderült, hogy a férfi évek óta radikalizálódott, az ISIS propagandájának hatására hűséget is fogadott a terrorszervezetnek. Hónapokon át készült a támadásra, teherautót is bérelt a merénylet végrehajtására. A kórházban az FBI-nak büszkén vállalta tettét, és kijelentette, hogy az ISIS vezetőjének felhívására cselekedett.

NEW YORK, NY - NOVEMBER 01: A picture of suspect Sayfullo Saipov is displayed during a news conference about yesterday's attack along a bike path in lower Manhattan that is being called a terrorist incident on November 1, 2017 in New York City. Eight people were killed and 12 were injured on Tuesday afternoon when suspect 29-year-old Sayfullo Saipov intentionally drove a truck onto a bike path in lower Manhattan. Spencer Platt/Getty Images/AFP (Photo by SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Fotó: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Példátlan büntetés a támadó nyolcszoros életfogytiglanit kapott

A New York-i terrortámadás elkövetőjét 2023-ban állították bíróság elé. A zsűri bűnösnek találta, a bíró pedig nyolc egymást követő életfogytiglani büntetést és további 260 év szabadságvesztést szabott ki rá. Ezzel biztosították, hogy a gázolásos merénylet elkövetője soha többé ne kerülhessen szabadlábra – olvasható az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumának oldalán.

 

