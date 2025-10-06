Hírlevél

Tesla Cybertruck

Szörnyű kínok között halt meg egy tinédzser, akit csapdába ejtett egy Tesla

Tragikus balesetben halt meg három fiatal az Egyesült Államokban. Az egyetemisták egy Tesla Cybertruckban utaztak, amikor balesetet szenvedtek, a jármű ajtaja azonban meghibásodott és csapdába ejtette őket.
Szörnyű kínok között halt meg egy kaliforniai egyetemista, miután barátaival balesetet szenvedett. Az ütközést követően a Tesla Cybertruck ajtajai automatikusan lezártak, a jármű azonban kigyulladt, és a fiatal lány társaival bent rekedt – írja a New York Post

Szörnyű kínok között halt meg egy tizenéves, akit csapdába ejtett egy Tesla Cybertruck. (A kép illusztráció.)
Szörnyű kínok között halt meg egy tizenéves, akit csapdába ejtett egy Tesla Cybertruck. (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

A 19 éves Krysta Tsukahara barátaival autózott 2024 novemberében, amikor egy támfalnak, majd egy fának ütköztek egy Tesla Cybertruck típusú járművel Piedmont városában. Az ütközés következtében az autó kigyulladt, a Tesla rendszere azonban meghibásodott, az ajtókat lezárta, és a négy fiatal bent rekedt. 

A balesetben hárman – a sofőr, a 19 éves Soren Dixon, egyik utasa, a 20 éves Jack Nelson és Krysta Tsukahara – meghaltak. 

A szemtanúk beszámolói szerint Tsukahara az ütközést követően még életben volt, megpróbált kijutni, azonban nem tudta kinyitni az ajtót. 

A helyszínen tartózkodóknak egy vastag faággal végül sikerült betörniük az ablakot, és kimenekítették a negyedik embert, Jordan Millert. Az autóban tartózkodókat kihúzták a roncsok közül, de az életüket már nem tudták megmenteni. 

Az orvosszakértői jelentések szerint Tsukahara halálát füstmérgezés okozta. 

A szülők szerint a Tesla Cybertruck okozta lányuk halálát, pert indítottak

A család most pert indított a Tesla ellen kártérítést követelve. A kereset több mint harminc korábbi esetet sorol fel, amelyekben a Teslák ajtómechanizmusa meghibásodott, ezzel veszélyeztetve a fogyasztók biztonságát. 

 

