Szörnyű kínok között halt meg egy tinédzser, akit csapdába ejtett egy Tesla

Szörnyű kínok között halt meg egy kaliforniai egyetemista, miután barátaival balesetet szenvedett. Az ütközést követően a Tesla Cybertruck ajtajai automatikusan lezártak, a jármű azonban kigyulladt, és a fiatal lány társaival bent rekedt – írja a New York Post.

Szörnyű kínok között halt meg egy tizenéves, akit csapdába ejtett egy Tesla Cybertruck. (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A 19 éves Krysta Tsukahara barátaival autózott 2024 novemberében, amikor egy támfalnak, majd egy fának ütköztek egy Tesla Cybertruck típusú járművel Piedmont városában. Az ütközés következtében az autó kigyulladt, a Tesla rendszere azonban meghibásodott, az ajtókat lezárta, és a négy fiatal bent rekedt.

A balesetben hárman – a sofőr, a 19 éves Soren Dixon, egyik utasa, a 20 éves Jack Nelson és Krysta Tsukahara – meghaltak.

A szemtanúk beszámolói szerint Tsukahara az ütközést követően még életben volt, megpróbált kijutni, azonban nem tudta kinyitni az ajtót.

A helyszínen tartózkodóknak egy vastag faággal végül sikerült betörniük az ablakot, és kimenekítették a negyedik embert, Jordan Millert. Az autóban tartózkodókat kihúzták a roncsok közül, de az életüket már nem tudták megmenteni.

Az orvosszakértői jelentések szerint Tsukahara halálát füstmérgezés okozta.

A szülők szerint a Tesla Cybertruck okozta lányuk halálát, pert indítottak

A család most pert indított a Tesla ellen kártérítést követelve. A kereset több mint harminc korábbi esetet sorol fel, amelyekben a Teslák ajtómechanizmusa meghibásodott, ezzel veszélyeztetve a fogyasztók biztonságát.