Összeomlott a Cybertruck-álom, Musk más cégei mentik meg a Tesla kudarcát

A Tesla Cybertruckot 2019 végén mutatták be, s a vállalat egyik legnagyobb ígérete volt akkor.

Több száz eladatlan Tesla Cybertruck porosodik az amerikai autógyártó telephelyein

Fotó: PATRICK T. FALLON / AFP

Az extrém formájú elektromos pickup iránti kereslet azonban elmaradt a várakozásoktól.

Bár a gyártási kapacitás évente több mint 250 ezer járműre volt tervezve, a Tesla jelenleg évente körülbelül csak 20 ezer Cybertruckot értékesít. Nem nehéz kiszámolni, hogy ez mindössze 10%-os kihasználtságot jelent a gyártósoron, ami komoly pénzügyi veszteségeket eredményezett – írja a Electrek.

Kicsi a kereslet a Tesla Cybertruckokra

A probléma kezelésére a techguru Elon Musk úgy döntött, hogy saját cégei, a SpaceX és az xAI vásárolják meg a készleten maradt Cybertruckokat. Az elmúlt hetekben több kamionnyi Cybertruckot szállítottak az xAI irodáiba, míg a SpaceX a Starbase telephelyén több száz autót vett át, és várhatóan további százakat, sőt akár ezreket is beszereznek a következő hetekben, hónapokban.

Wes Morrill, a Cybertruck projekt vezető mérnöke elmondta, hogy a SpaceX az eddigi flottáját Tesla Cybertruckokra cseréli. Hozzátette, hogy ez mindig is része volt a terveiknek, és örömmel látja, hogy a Tesla-flotta képei a Starbase-en ilyen nagy figyelmet kapnak. Iparági elemzők szerint Elon Musk stratégiája lehetőséget ad arra, hogy a Tesla könyvelése rövid távon javuljon, miközben a járművek valódi kereslete továbbra is kérdéses. A következő negyedévben kiderül, hogy a Cybertruck iránti kereslet valóban megnövekszik-e, vagy továbbra is a vállalat egyik legnagyobb kihívása, netán kudarca marad.