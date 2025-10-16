Hírlevél

Összeomlott a Cybertruck-álom, Musk más cégei mentik meg a Tesla kudarcát

Elon Musk cégei, a SpaceX és az xAI, több száz Tesla Cybertruckot vásárolt meg, miután a Tesla nem tudta értékesíteni az elektromos pickupokat. A Cybertruck a Tesla és Musk első komoly kereskedelmi kudarca lett.
Tesla CybertruckStarbaseautópickupSpaceXElon Musk

A Tesla Cybertruckot 2019 végén mutatták be, s a vállalat egyik legnagyobb ígérete volt akkor.

Tesla Cybertruck electric vehicles sit parked in a storage lot in San Diego, California on April 11, 2025. (Photo by Patrick T. Fallon / AFP)
Több száz eladatlan Tesla Cybertruck porosodik az amerikai autógyártó telephelyein
Fotó: PATRICK T. FALLON / AFP

Az extrém formájú elektromos pickup iránti kereslet azonban elmaradt a várakozásoktól. 

Bár a gyártási kapacitás évente több mint 250 ezer járműre volt tervezve, a Tesla jelenleg évente körülbelül csak 20 ezer Cybertruckot értékesít. Nem nehéz kiszámolni, hogy ez mindössze 10%-os kihasználtságot jelent a gyártósoron, ami komoly pénzügyi veszteségeket eredményezett – írja a Electrek.

Kicsi a kereslet a Tesla Cybertruckokra

A probléma kezelésére a techguru Elon Musk úgy döntött, hogy saját cégei, a SpaceX és az xAI vásárolják meg a készleten maradt Cybertruckokat. Az elmúlt hetekben több kamionnyi Cybertruckot szállítottak az xAI irodáiba, míg a SpaceX a Starbase telephelyén több száz autót vett át, és várhatóan további százakat, sőt akár ezreket is beszereznek a következő hetekben, hónapokban.

Wes Morrill, a Cybertruck projekt vezető mérnöke elmondta, hogy a SpaceX az eddigi flottáját Tesla Cybertruckokra cseréli. Hozzátette, hogy ez mindig is része volt a terveiknek, és örömmel látja, hogy a Tesla-flotta képei a Starbase-en ilyen nagy figyelmet kapnak. Iparági elemzők szerint Elon Musk stratégiája lehetőséget ad arra, hogy a Tesla könyvelése rövid távon javuljon, miközben a járművek valódi kereslete továbbra is kérdéses. A következő negyedévben kiderül, hogy a Cybertruck iránti kereslet valóban megnövekszik-e, vagy továbbra is a vállalat egyik legnagyobb kihívása, netán kudarca marad.

 

 

