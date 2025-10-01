Ez a TikTok-kihívás egy új fitneszőrület is egyben

A TikTok legújabb őrülete hamar a fitneszvilág új kedvence lett. A TikTok-kihívás a „Turtle & Rabbit” névre keresztelt tánc, amelyet eredetileg egy pekingi gyerek-táncversenyen mutattak be. A koreográfia hatalmas népszerűségnek örvend, az influenszerek sorra próbálják leutánozni a vicces mozdulatokat – írja a DailyMail.

Ez a TikTok-kihívás az új fitneszőrület

Fotó: Unsplash

A táncmozdulatok egy pekingi gyerekeknek tartott versenyen jelentek meg először, azóta futótűzként terjed az interneten a felvétel.

Bár a fiatal előadók könnyednek tűnő mozdulatokkal mutatják be a koreográfiát, a TikTok-felhasználók hamar rájöttek, mennyire kimerítő valójában.

Egy felhasználó például úgy jellemezte a táncot, mint „az egyik legjobb hasizom-erősítő rutin, amit valaha láttam”.

Olyan kemény, hogy teljes edzésnek is megfelel a TikTok-kihívás

A trend kapcsán a legfurcsább, hogy a felhasználók elkezdték ezt a gyerek-táncot tényleges edzésként használni. Egy videóban egy TikTok-felhasználó a teremben mutatta be a koreográfiát, hozzátéve:

Biztosan állíthatom, hogy a Rabbit & Turtle egy teljes, intenzív edzés.

A hozzászólásokban többen megerősítették, hogy a mozdulatok elképesztő erőt, kardiót és hasizom-munkát igényelnek.