Ez a TikTok-kihívás egy új fitneszőrület is egyben

Futótűzként terjed a TikTokon a legújabb fitneszkihívás. Az úgynevezett „Turtle & Rabbit” vagyis teknős és nyúltánc napok alatt az egyik legnépszerűbb TikTok-kihívássá vált.
A TikTok legújabb őrülete hamar a fitneszvilág új kedvence lett. A TikTok-kihívás a „Turtle & Rabbit” névre keresztelt tánc, amelyet eredetileg egy pekingi gyerek-táncversenyen mutattak be. A koreográfia hatalmas népszerűségnek örvend, az influenszerek sorra próbálják leutánozni a vicces mozdulatokat – írja a DailyMail. 

Ez a TikTok-kihívás az új fitneszőrület
Ez a TikTok-kihívás az új fitneszőrület
Fotó: Unsplash

A táncmozdulatok egy pekingi gyerekeknek tartott versenyen jelentek meg először, azóta futótűzként terjed az interneten a felvétel. 

Bár a fiatal előadók könnyednek tűnő mozdulatokkal mutatják be a koreográfiát, a TikTok-felhasználók hamar rájöttek, mennyire kimerítő valójában. 

Egy felhasználó például úgy jellemezte a táncot, mint „az egyik legjobb hasizom-erősítő rutin, amit valaha láttam”. 

Olyan kemény, hogy teljes edzésnek is megfelel a TikTok-kihívás

A trend kapcsán a legfurcsább, hogy a felhasználók elkezdték ezt a gyerek-táncot tényleges edzésként használni. Egy videóban egy TikTok-felhasználó a teremben mutatta be a koreográfiát, hozzátéve: 

Biztosan állíthatom, hogy a Rabbit & Turtle egy teljes, intenzív edzés.

A hozzászólásokban többen megerősítették, hogy a mozdulatok elképesztő erőt, kardiót és hasizom-munkát igényelnek.

