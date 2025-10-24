Váratlanul elhunyt a 19 éves TikTok-sztár, Emman Atienza. A gyászhírt szülei, a tévés Kim Atienza és üzletasszony édesanyja, Felicia Hung jelentett be – írja a DailyMail.

Mindössze 19 éves volt, váratlanul elhunyt a TikTok-sztár

A fiatal celeb Los Angeles-i otthonában hunyt el, a halál okát a hatóságok vizsgálják.

Emman Atienza óriási követőtáborral rendelkezett: Instagramon több mint 224 000 követője volt, TikTokon pedig 866 000.

A TikTok-sztár rajongói elárasztották az oldalait búcsúüzenetekkel:

„Nem hiszem el, hogy már nincs köztünk. Mindig vidám, mókás és szeretetteljes voltál. Nyugodj békében, Emman.”

„Soha nem felejtünk el. Segítettél sokaknak újra reményt találni.”