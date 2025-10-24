Hírlevél

Rendkívüli!

Sokkoló részletek derültek ki Trump és Putyin beszélgetéséről

Sokkolóan brutális!

Felkavaró felvétel került elő a mezőméhesi baltás gyilkosságról

celeb

Mindössze 19 éves volt, váratlanul elhunyt a TikTok-sztár

Váratlanul elhunyt a fiatal celeb, Emman Atienza. A TikTok-sztár csupán 19 éves volt, a tragikus hírt szülei jelentették be.
celeb

Váratlanul elhunyt a 19 éves TikTok-sztár, Emman Atienza. A gyászhírt szülei, a tévés Kim Atienza és üzletasszony édesanyja, Felicia Hung jelentett be – írja a DailyMail. 

Mindössze 19 éves volt, váratlanul elhunyt a TikTok-sztár
A fiatal celeb Los Angeles-i otthonában hunyt el, a halál okát a hatóságok vizsgálják. 

Emman Atienza óriási követőtáborral rendelkezett: Instagramon több mint 224 000 követője volt, TikTokon pedig 866 000.  

A TikTok-sztár rajongói elárasztották az oldalait búcsúüzenetekkel: 

„Nem hiszem el, hogy már nincs köztünk. Mindig vidám, mókás és szeretetteljes voltál. Nyugodj békében, Emman.”  

„Soha nem felejtünk el. Segítettél sokaknak újra reményt találni.” 

 

