Ha ezt a TikTok-trendet követi, meghosszabbíthatja az életét

A TikTok-trend neve: „3*3 by 12 p.m.” – és már több tízmillió megtekintésnél jár a közösségi médiában. A kihívás lényege? 3000 lépés, 30 gramm fehérje és a napi vízbevitel egyharmada – mindez még délelőtt! A 3*3-as szabály célja, hogy már a nap első felében lendületbe hozzon – testileg és lelkileg is. Több ezer TikTok-felhasználó esküszik rá, hogy energikusabb, fókuszáltabb és kiegyensúlyozottabb lett, mióta beépítette a reggeli rutinjába, hívta fel a figyelmet a Fox News.

Az új TikTok-trend szerint fehérjében gazdag reggelit és legalább 4-5 pohár vizet kell fogyasztani délelőttönként egy 1,5 kilométeres sétával megfejelve

Ez egy olyan rutin, amit évek óta követek, és már több száz – ha nem ezer – nőt segítettem vele a zsírvesztésben. Fenntartható, egyszerű és működik

– magyarázza a módszer megalkotója, a fitneszinfluenszer Abbie Overturf.

Mit takar pontosan az új TikTok-trend?

3000 lépés – nagyjából 1,5 kilométer, amit már egy reggeli séta vagy házimunka során is teljesíthető.

30 gramm fehérje – ez lehet például 3 tojás + egy protein shake.

A napi vízbevitel 1/3-a – nőknél kb. 4-5 pohár, férfiaknál 5-6 pohár víz már reggel.

Egyszerű? Igen. Hatásos? A kutatások szerint nagyon is.

Egy Harvard-tanulmány szerint már napi 7000 lépés is jelentősen csökkenti a szívbetegségek és a korai halálozás kockázatát – így a reggeli 3000 lépés remek kezdés lehet. A magas fehérjetartalmú reggeli stabilizálja a vércukorszintet, csökkenti a délelőtti fáradtságot, segíti az anyagcserét, és biztosítja az izommegőrzést, különösen idősebb korban. A megfelelő hidratáltság pedig javítja a memóriát, fokozza a koncentrációt, valamint emeli a hangulatot és az energiaszintet.

@fit.abbie The 3 by 3 by 12pm rule has made me a fitter, healthier, happier version of me ♬ original sound - abbie

Szakértők szerint fontos, hogy a TikTok-trendet ne kötelező szabályként, hanem inspirációként kezeljük.

Ne a szabályokra koncentráljunk, hanem arra, hogy mozogjunk többet, igyunk elég vizet, és együnk valódi, tápanyagdús ételeket

– mondta Robin DeCicco, New York-i holisztikus táplálkozási szakértő. – Ez egy mantra, ami segít tudatosabban élni. És ez mindig nyerő stratégia.”

A kihívás nem minden élethelyzetbe illeszthető be – és ez nem baj. Ha délelőtt nincs időd lépéseket gyűjteni, pótolhatod délután. A lényeg, hogy figyelj magadra. Bár elsőre úgy tűnhet, hogy a 3x3 kihívás is csak egy múló őrület, sokak számára ez lehet az első lépés egy egészségesebb élet felé.