Tina Turner fia borzalmas körülmények között halt meg – itt vannak a részletek

Ike Jr. élete tele volt sikerekkel és fájdalmakkal. Bár biológiai anyja Lorraine Taylor volt, Tina Turner nevelte fel – és már gyerekként magával ragadta a zene világa. „Tina két éves koromtól az anyám volt. Ő az egyetlen anya, akit valaha ismertem” – mondta korábban Ike Jr., aki már tinédzserként turnézott apjával, Ike Turnerrel.

Tina Turner fia, Ike Turner Jr. 67 éves korában meghalt – a család szerint veseelégtelenség végzett vele.

Fotó: GEORG WENDT / DPA

Zenei tehetsége korán megmutatkozott: a dobok után a billentyűkben találta meg igazi hangját, és később Grammy-díjat is nyert a legjobb tradicionális blues albumért.

A zenei tehetség, akit maga Tina Turner nevelt fel

A tragikus hírt Tina Turner unokahúga, Jacquline Bullock erősítette meg:

Nehéz szavakba önteni a fájdalmunkat. Ike Jr. több volt számomra, mint unokatestvér – együtt nőttünk fel. Zseniális zenész volt, aki minden hangszert képes volt megszólaltatni.

A család közleménye szerint Ike Jr. halálát veseelégtelenség okozta, és kérik a nyilvánosságot, hogy tartsák tiszteletben a gyászukat – írja a NY Post.

Ike Turner Jr., Tina Turner’s son, dead at 67 https://t.co/5jE9djj8cn pic.twitter.com/BjuY9HRQsP — New York Post (@nypost) October 5, 2025

A Turner-család története nem csak dicsőségről szól. Ike Jr. többször beszélt arról, hogy gyerekként bántalmazta az apja, Ike Sr., aki egyszer nikkelbevonatú pisztollyal ütötte meg, amikor Tina oldalára állt a válásuk idején.

Tina Turnerrel sem volt felhőtlen a kapcsolata: a férfi 2018-ban azt nyilatkozta, több mint 10 éve nem beszéltek egymással. „Anyám új életet kezdett Európában, és nem akart többé a múlttal foglalkozni” – mondta akkor.

Ike Jr. halála újabb szomorú fejezet a család történetében: