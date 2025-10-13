Szörnyű tragédia a moziban: filmnézés közben halt meg egy kamasz

Egy mindössze 13 éves tinilány, Kasey-Lei Greene tragikus hirtelenséggel vesztette életét, miközben barátnőjével filmet nézett az abu-dzabi Yas Mall bevásárlóközpont mozijában. A lány rosszul lett a vetítés közben, és bár a mentők perceken belül a helyszínre értek, két órányi újraélesztés után sem tudták megmenteni. A halál oka szívleállás volt - számol be a Mirror.

A tinilány temetésén több mint hatszázan búcsúztak tőle

Fotó: Birmingham Live WS / Daily Star

A tinilány utolsó ölelése örökre bevésődött apja emlékezetébe

Kasey édesapja, Marc Greene elmondta: lánya röviddel a tragédia előtt különösen erősen megölelte őt, mintha érezte volna, hogy ez lesz az utolsó alkalom.

Olyan szorosan ölelt, mintha tudta volna, hogy többé nem látom

– mondta megtörten az apa. A tinilány tavaly költözött családjával Abu-Dzabiba, ahol új életet kezdtek. A lányt barátai „vidám, társasági és különleges személyiségként” jellemezték.

A tragédiát követően a család az Egyesült Királyságban tartotta meg Kasey temetését, amelyen több mint hatszázan vettek részt, míg mások online követték az eseményt. A temetési menetet rózsaszín és fekete szalagok díszítették – a fekete Kasey kedvenc színe volt.

A kislány emlékére a család létrehozott egy Kasey’s Wells of Life nevű jótékonysági kezdeményezést, amely Afrikában épülő vízkutak finanszírozását segíti. Az apa elmondta: „Szerettük volna, ha a lányunk emléke jó ügyet szolgál – olyan emberek életét javítja, akiknek minden korty víz kincs.”